Таку думку висловила очільниця британського МЗС Ліз Трасс. На її думку, НАТО має бути готовим до тривалого протистояння із режимом Путіна.
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Трасс запропонувала нові заходи
Трасс вважає, що тих кроків, які зараз здійснюють для стримування президента держави-агресорки, мало. Недостатньо, на її думку, й відключення усього російського фінансового сектору від SWIFT й навіть запровадження ембаргно на російські енергоресурси. З огляду на це, посадовиця пропонує заходи стататегічного характеру. Мовиться, зокрема, про глобальне збільшення витрат на оборону.
2% – це мінімум, треба йти далі
Урядовиця привітала рішення Німеччини збільшити військові витрати. Водночас підкреслила, що "усім потрібно йти далі". Мовляв, низка країн досі не досягають мети щодо 2% від ВВП на оборону.
І ми ж розуміємо – це мінімум. Під час холодної війни ми витрачали набагато більше – понад 5%,
– наголосила Трасс.
"Ми маємо бути готові до того, щоб вжити усіх необхідних заходів, аьи відповісти на виклики сьогоднішнього і завтрашнього дня", – підкреслила британська міністерка закордонних справ.
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