2 тысячи тонн жидкого и 410 тысяч кубов газообразного кислорода больницам: помощь "Метинвеста"

Международная горно-металлургическая группа компаний Метинвест стала одним из крупнейших поставщиков медицинского кислорода в больницы в период пандемии. В том числе и тогда, когда с начала октября количество COVID-19 пациентов в Украине выросло вдвое.

Такой факт освещен в материале, посвященном катастрофическому недостатку кислорода в украинских больницах, потребление которого увеличилось на 30%, до 367 т в сутки.

Металлургическая промышленность использует кислород для создания стали и чугуна. Он используется как продукт горения в технологической цепочке. Сам кислород, который получают в ходе сепарации на металлургических предприятиях, отвечает медицинскому по своим параметрам, а именно чистота его 99,5% и выше. "Азовсталь", "Запорожсталь", ММК имени Ильича – заводы компании бизнесменов Рината Ахметова и Вадима Новинского – в течение октября поставляли в больницы в среднем 80 т кислорода в сутки. В ноябре 2021 года заводы группы увеличили объем поставок до 100 т кислорода в сутки. Это позволило обеспечить потребности 10 000 пациентов.

В итоге с начала пандемии предприятия "Метинвест" поставили более 2 000 тонн жидкого и почти 410 000 кубометров газообразного кислорода больницам Запорожья, Мариуполя, Киева, Чернигова, Харькова, Днепропетровской, Житомирской и Хмельницкой областей.

Для поставки кислорода в больницы, нужно получить специальный сертификат, который указывает качество продукции (ее проверяют соответствующие лаборатории).

Например, потребовалось несколько месяцев, чтобы начать вырабатывать медицинский кислород на "Ривнеазоте". Это время ушло на сертификацию, отладку технического процесса. В какую именно больницу будет поставлен кислород, решает Министерство здравоохранения Украины. Если Минздрав видит в каком-то регионе дефицит, то мы туда начинаем отгружать,

– рассказал директор по коммуникациям Group DF Олег Арестархов.

К "кислородной" инициативе присоединился и государственный "Энергоатом". Госкомпания с момента получения лицензии в марте 2021 года произвела почти 33 000 кубометров кислорода на трех атомных станциях – Запорожской, Ровенской и Хмельницкой.

По словам главного врача Вознесенской больницы Владимира Красеха, использование промышленного кислорода спасло тысячи людей в Европе, и Украина идет тем же путем. Больница, в которой он работает, бесплатно получила 20 т кислорода от "Запорожстали". На рынке это стоило бы почти 500 000 грн, а больнице пришлось оплатить только доставку – около 60 000 грн.

Получили, делимся с соседними больницами. Мы хотели бы еще привезти благотворительный кислород, но сейчас этот процесс полностью администрирует Минздрав. Я это поддерживаю, поскольку раньше одна больница могла взять себе больше кислорода, а другим могло не хватить,

– поделился Красеха.