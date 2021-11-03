Такий факт висвітлений у матеріалі, присвяченому катастрофічному браку кисню в українських лікарнях, споживання якого збільшилось на 30%, до 367 т на добу.

Металургійна промисловість використовує кисень для створення сталі та чавуну. Він використовується як продукт горіння в технологічному ланцюжку. Сам кисень, який отримують у ході сепарації на металургійних підприємствах, відповідає медичному за своїми параметрами, а саме чистота його 99,5% та вище. "Азовсталь", "Запоріжсталь", ММК імені Ілліча – заводи компанії бізнесменів Ріната Ахметова та Вадима Новинського – протягом жовтня постачали до лікарень у середньому 80 т кисню на добу. У листопаді 2021 року заводи групи збільшили обсяг постачання до 100 т кисню на добу. Це дало змогу забезпечити потреби 10 000 пацієнтів.

У підсумку з початку пандемії підприємства "Метінвест" поставили понад 2 000 тонн рідкого та майже 410 000 кубометрів газоподібного кисню лікарням Запоріжжя, Маріуполя, Києва, Чернігова, Харкова, Дніпропетровської, Житомирської та Хмельницької областей.

Для постачання кисню у лікарні, потрібно отримати спеціальний сертифікат, який зазначає якість продукції (її перевіряють відповідні лабораторії).

Наприклад, знадобилося кілька місяців, щоб почати виробляти медичний кисень на "Рівнеазоті". Цей час пішов на сертифікацію, налагодження технічного процесу. До якої саме лікарні буде поставлено кисень, вирішує Міністерство охорони здоров'я України. Якщо МОЗ бачить у якомусь регіоні дефіцит, то ми туди починаємо відвантажувати,

– розповів директор з комунікацій Group DF Олег Арестархов.

До "кисневої" ініціативи долучився і державний "Енергоатом". Держкомпанія з моменту отримання ліцензії в березні 2021 року виробила майже 33 000 кубометрів кисню на трьох атомних станціях – Запорізькій, Рівненській та Хмельницькій.

За словами головного лікаря Вознесенської лікарні Володимира Красьоха, використання промислового кисню врятувало тисячі людей в Європі, і Україна йде тим самим шляхом. Лікарня, в якій він працює, безплатно отримала 20 т кисню від "Запоріжсталі". На ринку це коштувало б майже 500 000 грн, а лікарні довелося сплатити лише доставку – близько 60 000 грн.

Отримали, ділимося із сусідніми лікарнями. Ми хотіли б ще привезти благодійний кисень, але зараз цей процес повністю адмініструє МОЗ. Я це підтримую, оскільки раніше одна лікарня могла взяти собі більше кисню, а іншим могло не вистачити,

– поділився Красьоха.