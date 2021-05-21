Одна из женщин пришла в себя почти сразу, но испугалась, что ее знакомая – умерла. Она сообщила в скорую.
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Что известно об ударе молнии
- Это произошло около 18:40 18 мая. В тот день в регионе бушевала непогода.
- Под удар молнии попали обе женщины: одна получила меньший заряд, другая – сильнее.
- Когда женщина пришла в себя, она немедленно побежала к ближайшему дому, чтобы вызвать медиков.
- Несмотря на то, что станция скорой помощи находится в другом селе, бригада медиков прибыла через 20 минут.
- В то время другая потерпевшая уже тоже пришла в себя, но у нее была спутанность сознания, нарушение дыхания и гемодинамики.
- Медики осмотрели женщину: на теле были ожоги и характерные "электрометки", а одежда – поплавилась и почти сгорела.
- Врач быстро оказала первую помощь, потом женщину доставили в Павлоградскую больницу.