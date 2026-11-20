Об этом сообщил мэр Игорь Терехов. 24 Канал пишет, какая информация имеется на данный момент.

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Обстрел Харькова произошел ночью 20 ноября: каковы последствия?

Ночью 20 ноября российская армия провела массированную комбинированную воздушную атаку по Украине. Среди пострадавших городов оказался и Харьков.

Информации о масштабах разрушений пока нет, но городские власти уже сообщили, что враг нанес удар по медицинскому учреждению. Это произошло в Шевченковском районе. На месте есть пострадавшие.

В результате попадания вражеского дрона в больницу пострадали 4 человека, выбито более 50 окон– написал Терехов.

На место вражеской атаки немедленно выехали экстренные службы для оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий удара. Атака продолжается.

Кроме того, был нанесен удар по жилому комплексу в Шевченковском районе. На месте возник пожар.

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Добавим, что этой ночью от баллистических ракет уже пострадал Киев. А из-за реактивных дронов взрывы гремели во Львове.