Вибухи у Харкові / 24 Канал
Російські військові завдали удару по медичному закладу у Шевченківському районі Харкова. На місці влучання є постраждалі.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. 24 Канал пише, яка інформація є на цей момент.
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Обстріл Харкова стався вночі 20 листопада: які наслідки?
Уночі 20 листопада російська армія здійснює масовану комбіновану повітряну атаку по Україні. Серед постраждалих міст опинився і Харків.
Інформації щодо масштабів руйнувань ще немає, але влада міста вже проінформувала, що ворог завдав удару по медичному закладу. Це сталося у Шевченківському районі. На місці є постраждалі.
Внаслідок влучання ворожого дрона по лікарні постраждали 4 людей, вибито понад 50 вікон
На місце ворожої атаки негайно вирушили екстрені служби для надання допомоги постраждалим та ліквідації наслідків прильоту. Атака триває.
Також сталося влучання по житловому комплексу у Шевченківському районі. На місці пожежа.
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Додамо, що цієї ночі від балістики вже постраждав Київ. А через реактивні дрони вибухи гриміли у Львові.
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