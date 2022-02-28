20 вертолетов вылетели в Киев из Беларуси за последние 10 минут
Источник:телеграм Госспецсвязи
Белорусы сообщают, что около 20 вертолетов вылетели в Киев с территории их страны. Это произошло буквально в течение 10 минут.
Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила, что с белорусской территории в украинскую направляются самолеты.
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Из Беларуси в Киев летят самолеты
Белорусы сообщают, что до 20 вертолетов вылетели в Киев с территории Беларуси,
– говорится в сообщении.
Это произошло в течение 10 минут.
Из Беларуси в Киев летят самолеты / Карта Госспецсвязи
В войну могут втянуть белорусскую армию
Российский агрессор продолжает использовать Беларусь в войне против Украины. Оттуда украинские земли цинично обстреливают, несмотря на все обещания Александра Лукашенко не разрешать этого. В Генштабе Вооруженных сил считают, что Россия может привлечь к войне против украинцев и армию Беларуси.
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