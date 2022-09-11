Несокрушимость, сила, победа – что украинские военные и политики говорят в 200 день войны

С начала полномасштабного вторжения России прошло 200 дней. За это время украинцы довели весь мир свою несокрушимость и приблизили Украину к победе.

Герои ВСУ активно идут в контрнаступление и увольняют украинские города и села. О чем в 200-й день полномасштабной войны говорят украинские военные и политики читайте в материале 24 канала.

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Генштаб ВСУ

В Генштабе ВСУ заявили о 200 днях славы.



200 дней славы / Дмитрий Симонов

Минобороны Украины

В Минобороны Украины заявили, что день победы непременно придет. А несгибаемый и храбрый украинский народ уже 200 дней борется против российских оккупантов. Каждый украинец и каждая украинка имеют свой фронт.

Тем временем герои ВСУ – воины со стальным характером, безумным напором и супергероизмом – вытесняют захватчиков из Украины и возвращают свою землю.

200 дней войны глазами Минобороны Украины: смотрите видео

Нацгвардия Украины

Нацгвардия Украины опубликовала сообщение о 200 днях несокрушимости. Людей заверили, победа непременно наступит, нужно только верить в героев ВСУ и всех украинцев, сопротивляющихся врагу.

Виталий Ким

Виталий Ким заявил, что за эти 200 дней Украина и ее народ изменились.

Мы все умерли 24 февраля и родились снова другими. И теперь у нас одна цель и одна задача – наша Победа,

– заявил Ким.

Он добавил, что с 24 февраля было всего 29 дней, когда Николаев не обстреливали. Однако область продолжает жить и развиваться. Тем временем герои ВСУ воюют за свободу Украины и с улыбкой уничтожают оккупантов. Ким заметил, что это дух предков казаков, который никто не сможет отобрать.

Николай Лукашук

Николай Лукашук заявил, что за эти 200 дней украинцы стали символом слова "храбрость". Они показали всему миру, что значит быть патриотами. Украинцы за 200 дней показали свою несокрушимость и непременно победят в этой войне.

Вячеслав Чаус

Вячеслав Чаус напомнил, что Черниговщину уволили в апреле. Оккупанты унесли жизни почти 500 местных жителей, среди которых – 22 детей. Враг разрушил и повредил более 8000 построек.

Однако восстановление продолжается. Черниговщина очень ранена, однако сильна духом. Область восстанавливается и ежедневно поддерживает ВСУ.

Дмитрий Живицкий

Дмитрий Живицкий заявил, что Сумщина сломала все планы россии на скорую победу. Так был разрушен миф о "второй армии в мире".

Сумщину уволили на 44 день войны. К сожалению, россияне убили 149 гражданских. Среди них – 8 детей.

За эти 200 дней Северный форпост Украины приобрел опыт и значительно окреп. "Второй раз" не будет – повторение февральского наступления на Сумщину пока невозможно,

– заявил Живицкий.

Михаил Подоляк

Михаил Подоляк написал о 200 днях героизма Украины, которую Россия попыталась убить. Тогда страна-оккупантка хотела унизить свободу и поставить на колени Европу. Однако уже понятно, что Россия юридически и физически полностью выплатит свои долги за разрушение, убийства, насилие, мародерство.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль заявил, что Украина уже стратегически победила.

"Мы победили в отстаивании своей свободы, нашей демократии. Мы победили в нашем стратегическом векторе в Европу. До конца года мы настроены выполнить все условия Еврокомиссии по статусу кандидата, после чего перейти к переговорному процессу по членству", - заявил Шмигаль.

Кирилл Тимошенко

Кирилл Тимошенко заметил, что прошло 200 дней новой героической истории Украины. ВСУ, волонтеры и все украинцы стали примером стойкости, мужества и смелости.

Украинский народ – сильный и объединенный. Украинцы вдохновили весь мир сражаться за свободу, демократию и совместное развитие. Украинцы уже отстраивают свои города и села.

"Три слова – Fast recovery plan – это значит, что наши люди смогут возвращаться в родные места и иметь все необходимое для жизни", – заявил Тимошенко.

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