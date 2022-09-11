Герої ЗСУ активно йдуть у контрнаступ й звільняють українські міста та села. Про що у 200 день повномасштабної війни говорять українські військові та політики читайте у матеріалі 24 каналу.

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Генштаб ЗСУ

У Генштабі ЗСУ заявили про 200 днів слави.



200 днів слави / Дмитро Симонов

Міноборони України

У Міноборони України заявили, що день перемоги неодмінно настане. А незламний та хоробрий український народ вже 200 днів бореться проти російських окупантів. Кожен українець та кожна українка має свій фронт.

Тим часом герої ЗСУ – воїни зі сталевим характером, шаленим натиском та супергероїзмом – витісняють загарбників з України та повертають свою землю.

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Нацгвардія України

Нацгвардія України опублікувала допис про 200 днів незламності. Людей запевнили, перемога неодмінно настане, потрібно тільки вірити у героїв ЗСУ та всіх українців, які чинять опір ворогу.

Віталій Кім

Віталій Кім заявив, що за ці 200 днів Україна та її народ змінилися.

Ми всі померли 24 лютого та народились знову іншими. І тепер у нас одна мета та одне завдання – наша Перемога,

– заявив Кім.

Він додав, що від 24 лютого було лише 29 днів, коли Миколаїв не обстрілювали. Однак область продовжує жити та розвиватися. Тим часом герої ЗСУ воюють за свободу України та з посмішкою знищують окупантів. Кім зауважив, що це – дух предків козаків, який ніхто не зможе відібрати.

Микола Лукашук

Микола Лукашук заявив, що за ці 200 днів українці стали символом слова "хоробрість". Вони показали усьому світу, що означає бути патріотами. Українці за 200 днів показали свою незламність й неодмінно переможуть у цій війні.

В'ячеслав Чаус

В'ячеслав Чаус нагадав, що Чернігівщину звільнили у квітні. Окупанти забрали життя майже 500 місцевих жителів, серед яких – 22 дітей. Ворог зруйнував та пошкодив понад 8000 будівель.

Однак відновлення триває. Чернігівщина – дуже зранена, однак сильна духом. Область відновлюється та щодня підтримує ЗСУ.

Дмитро Живицький

Дмитро Живицький заявив, що Сумщина зламала всі плани росії на швидку перемогу. Так було зруйновано міф про "другу армію світі".

Сумщину звільнили на 44 день війни. На жаль, росіяни вбили 149 цивільних. Серед них – 8 дітей.

За ці 200 днів Північний форпост України набув досвіду і значно зміцнів. "Другого разу" не буде – повторення лютневого наступу на Сумщину наразі неможливе,

– заявив Живицький.

Михайло Подоляк

Михайло Подоляк написав про 200 днів героїзму України, яку росія спробувала вбити. Тоді країна-окупантка хотіла принизити волю та поставити навколішки Європу. Однак наразі вже зрозуміло, що росія юридично та фізично сповна виплатить свої борги за руйнування, вбивства, насильство, мародерство.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль заявив, що Україна вже перемогла стратегічно.

"Ми перемогли у відстоюванні своєї свободи, нашої демократії. Ми перемогли в нашому стратегічному векторі в Європу. До кінця року ми налаштовані виконати всі умови Єврокомісії щодо статусу кандидата, після чого — перейти до переговорного процесу щодо членства", – заявив Шмигаль.

Кирило Тимошенко

Кирило Тимошенко зауважив, що минуло 200 днів нової героїчної історії України. ЗСУ, волонтери та всі українці стали прикладом стійкості, мужності та сміливості.

Український народ – сильний та об'єднаний. Українці надихнули увесь світ боротися за свободу, демократію та спільний розвиток. Українці вже відбудовують свої міста та села.

"Три слова – Fast recovery plan – це значить, що наші люди зможуть повертатись в рідні місця і мати все необхідне для життя", – заявив Тимошенко.

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