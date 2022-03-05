200 нигерийцев записались к нам в добровольцы, чтобы воевать против России
5 марта 2022 , 02:08Читати новину українською
Источник:"Анадолу"
Посольство Украины в Нигерии сообщило, что на стороне Украины желают воевать 200 добровольцев. И их количество растет.
Но второй секретарь посольства Украины в Нигерии Богдан Солтис заявил, что расходы на визы и перелет могут составить 1000 долларов.
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Напомним, что в Украине был создан Интернациональный легион теробороны, в который могут вступить граждане других стран. Их снабдят оружием и всем необходимым.
Министерство юстиции обнародовало алгоритм действий по вступлению в легион.
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