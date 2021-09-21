200 участников и 70 проектов: в Украине состоялся первый АІ-хакатон Wild Wild Hack

Украинская компания Reface вместе с венчурной студией Pawa провели хакатон, участники которого трансформировали контент, используя machine learning (машинное обучение).

Об этом сообщил основатель Pawa и технологической компании Roosh Сергей Токарев.

В соревнованиях приняли участие 200 разработчиков. Конкурсанты за 48 часов должны были разработать ML-продукт – от идеи до прототипа. Всего было представлено 70 проектов. В финал хакатонов прошли 16 команд. Оценивали идеи и проверяли их на техническую, маркетинговую и юридическую пригодность 80 членов жюри. Главными критериями успешности были: оригинальность, новизна, креативность и потенциал использования в реальной жизни.

Первое место заняла команда hirshi, которая разработала инструмент для преобразования постов из ленты новостей Instagram в анимированные мемы. 2 место – команда MemAss, которая создала Telegram-бот, который под слово подбирает картинку и создает персональный мем, и третье – "Клуб маньяков", авторы аналога Tinder, где можно свайпать мемы, которые понравились.

Каждому участнику команд-победительниц подарили камеру GoPro, фотокамеры моментальной печати Fujifilm Instax и портативные колонки Marshall. А Terasky пригласил команду, занявшую 1 место, на уикенд в Литву.

"Кроме основных подарков, мы отдельно наградили возможностью воплотить свою идею в Reface команду AI.MaLadets. Ребята разработали инструмент для анимации домашних любимцев. Pawa Gaming Prize получила команда Beat AI, которая создала модель для генерации уровней в VR игре Beat Siber, и менторство от Pawa для участницы команды HandsGan Марины Запорожец. Ее команда разработала инструмент для перевода видео и текстового контента в язык жестов", – написал основатель технологической компании Roosh Сергей Токарев.

Отметим, Pawa – проект компании Roosh – первая в Украине венчурная студия для разработки стартапов на основе машинного обучения. В отличие от акселераторов, инкубаторов и венчурных фондов, бизнес-модель венчурной студии предусматривает начало сотрудничества на стадии валидации идеи и максимальный уровень операционной вовлеченности. Pawa специализируется на поиске и развитии стартапов в сферах медиа, финансов, видеоигровой индустрии и healthtech.