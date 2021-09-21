Про це повідомив засновник Pawa та технологічної компанії Roosh Сергій Токарєв.

У змаганнях взяли участь 200 розробників. Конкурсанти за 48 годин мали розробити ML-продукт – від ідеї до прототипу. Усього було представлено 70 проєктів. До фіналу хакатону дійшли 16 команд. Оцінювали ідеї та перевіряли їх на технічну, маркетингову та юридичну придатність 80 членів журі. Головними критеріями успішності були: оригінальність, новизна, креативність та потенціал використання у реальному житті.

Перше місце посіла команда hirshi, яка розробила інструмент для перетворення постів зі стрічки новин Instagram в анімовані меми. 2 місце – команда MemAss, що створила Telegram-бот, що під слово підбирає картинку і створює персональний мем та третє – "Клуб Маньяков", автори аналогу Tinder, де можна свайпати меми, що сподобалися.

Кожному учаснику команд-переможниць подарували камеру GoPro, фотокамери миттєвого друку Fujifilm Instax та портативні колонки Marshall. А Terasky запросив команду, що посіла 1 місце, на вікенд до Литви.

"Окрім основних подарунків, ми окремо нагородили можливістю втілити свою ідею в Reface команду AI.MaLadets. Хлопці розробили інструмент для анімації домашніх улюбленців. Pawa Gaming Prize отримала команда Beat AI, яка створила модель для генерації рівнів в VR грі Beat Siber, та менторство від Pawa для учасниці команди HandsGan Марини Запорожець. Її команда розробила інструмент для перекладу відео- і текстового контенту в мову жестів", – написав засновник технологічної компанії Roosh Сергій Токарєв.

Зазначимо, Pawa – проєкт компанії Roosh – перша в Україні венчурна студія для розроблення стартапів на основі машинного навчання. На відміну від акселераторів, інкубаторів і венчурних фондів, бізнесова модель венчурної студії передбачає початок співпраці на стадії валідації ідеї та максимальний рівень операційної залученості. Pawa спеціалізується на пошуку й розвитку стартапів у сферах медіа, фінансів, відеоігрової індустрії та healthtech.