Зачистка врага на освобожденных территориях и 300 ударов ВСУ на Юге: основное за 202 день войны

Украинские защитники и защитницы уже 202 дня подряд смело противостоят врагу. Все вместе – дипломаты, политики, военные, врачи, предприниматели и обычные люди – приближаем нашу победу.

О победах и достижениях на дипломатическом и военном фронте, а также общей ситуации в стране – читайте в материале 24 канала.

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05:56 Гражданское население также хочет как можно скорее освободить свои населенные пункты от оккупантов. Так, в Казачьей Лопане местные жители сами вывесили флаг Украины и подожгли российский блокпост, пока враг еще был в поселке. Движению сопротивления способствовала староста поселка Людмила Вакуленко, которая не согласилась работать на захватчиков.

05:29 Спикер владимира путина дмитрий песков цинично заявил, что россия не собирается выводить свои войска с территории Запорожской АЭС. Ранее к этому призвала МАГАТЭ.

04:00 Ночью в большинстве южных, центральных и восточных областей объявляли воздушную тревогу. Во время нее взрывы прогремели в Николаевской и Харьковской областях. Жители второго региона сообщили о "прилетах" в Лозовском районе.

03:32 В МВД рассказали, что за сутки украинские военные освободили из оккупации 8 населенных пунктов в Харьковской области. Речь идет о:

Богородичное;

Стрелеча;

Вербовка;

Терновая;

Варваровка;

Избицкое;

Старица.

В настоящее время на деоккупированных территориях идет зачистка – обнаруживают переодетых оккупантов. Кроме того, там зафиксировали уже более 40-ти военных преступлений.

02:17 За прошедшие сутки наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 300 огневых задач на Юге Украины. Они попали по 3 районам сосредоточения вооружения и техники врага, 2 пунктам управления, а также радиоэлектронной станции борьбы. В результате российская армия потеряла:

59 бойцов;

танк;

5 гаубиц;

командно-штабную машину;

машину управления;

12 единиц другой автобронетехники.

01:19 Журналисты спросили президента США Джо Байдена, как он оценивает дальнейший успех контрнаступления ВСУ. Ответ политика был четким и лаконичным – он поднял большой палец руки вверх.

Как отреагировал Байден на вопрос о контрнаступлении ВСУ: видео