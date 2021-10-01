В 2021 году количество абитуриентов технических специальностей уменьшилось вдвое: чем это грозит

По прогнозу аналитиков OLX, это может критически усилить существующий дефицит специалистов среди "голубых воротничков" в Украине уже через пять лет.

Нынешняя вступительная кампания показала, что количество абитуриентов, подавших заявки на обучение техническим специальностям, сократилось вдвое в 2021 году.

УНИАН

Самыми популярными специальностями среди украинских абитуриентов, по данным OLX, в этом году стали факультеты "Филология" и "Юриспруденция". В то же время, профессионально-техническое образование заинтересовало вдвое меньше молодых украинцев, чем в прошлом году – отечественные политехнические институты, колледжи и техникумы получили всего 35 тысяч заявок по сравнению с 63 тысячам в 2020 году,

– сообщили в компании.

Аналитики OLX прогнозируют, что через 5 лет это может критически усугубить существующий дефицит специалистов среди "голубых воротничков", а двое из трех выпускников будут вынуждены учиться заново и искать себя в новой профессии.

Согласно опросу сервиса OLX работа, наиболее привлекательными для работы выпускникам кажутся сфера торговли (за этот вариант проголосовали 18% респондентов), барно-ресторанная сфера (17%), IT и телеком (11%), а также сфера маркетинга, рекламы, дизайна или SMM (10%).

Лишь 0,33% абитуриентов хотели бы в будущем проводить научные исследования и учить подрастающие поколения. За сферу авиации и военное дело отдали свои голоса по 0,58% респондентов.

Эти результаты свидетельствуют о том, что уже в ближайшем будущем такая тенденция выбора грозит нехваткой работников отечественных промышленных предприятий, которые составляют основу экономики Украины.

С целью решить эти проблемы промышленные предприятия Украины неоднократно обращались в МОН с просьбами и предложениями увеличить количество бюджетных мест на недостаточно востребованных среди абитуриентов специальностях.

Также эти предприятия самостоятельно популяризировать технические специальности среди населения, заключают программы сотрудничества с вузами, приглашают студентов к себе на практику, а также поощряют своих сотрудников проходить курсы повышения квалификации.

Однако популяризировать инженерные и технические специальности без участия государства трудно. Стратегически важные отрасли, переживающие дефицит кадров, нуждаются в системной поддержке.