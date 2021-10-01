Цьогорічна вступна кампанія показала, що кількість абітурієнтів, які подали заявки на навчання технічним спеціальностям, скоротилася вдвічі у 2021 році.

УНІАН

Найпопулярнішими спеціальностями серед українських абітурієнтів, за даними OLX, цього року стали факультети "Філологія" та "Юриспруденція". У той же час, професійно-технічна освіта зацікавила вдвічі менше молодих українців, ніж минулого року – вітчизняні політехнічні інститути, коледжі та технікуми отримали всього 35 тисяч заявок проти 63 тисяч в 2020 році,

– повідомили в компанії.

Аналітики OLX прогнозують, що через 5 років це може критично посилити існуючий дефіцит фахівців серед "блакитних комірців", а двоє з трьох випускників будуть змушені вчитися знову і шукати себе в новій професії.

Згідно з опитуванням сервісу OLX робота, найбільш привабливими для роботи випускникам здаються сфера торгівлі (за цей варіант проголосували 18% респондентів), барно-ресторанна сфера (17%), IT і телеком (11%), а також сфера маркетингу, реклами, дизайну або SMM (10%).

Лише 0,33% абітурієнтів хотіли б в майбутньому проводити наукові дослідження і вчити підростаючі покоління. За сферу авіації і військову справу віддали свої голоси по 0,58% респондентів.

Ці результати свідчать про те, що вже в найближчому майбутньому така тенденція вибору загрожує нестачею працівників вітчизняних промислових підприємств, які складають основу економіки України.

З метою вирішити ці проблеми промислові підприємства України неодноразово зверталися до МОН з проханнями та пропозиціями збільшити кількість бюджетних місць на недостатньо затребуваних серед абітурієнтів спеціальностях.

Також ці підприємства самостійно популяризують технічні спеціальності серед населення, укладають програми співпраці з ВНЗ, запрошують студентів до себе на практику, а також заохочують своїх співробітників проходити курси підвищення кваліфікації.

Проте популяризувати інженерні і технічні спеціальності без участі держави важко. Стратегічно важливі галузі, які переживають дефіцит кадрів, потребують системної підтримки.