2022 год – решающий, – Зеленский назвал ключевые события для Украины

Президент Владимир Зеленский озвучил планы на 2022 год. По его словам, следующие 365 дней будут решающими для Украины.

Глава страны отметил, что "у нас будет еще больше прогресса в трансформации нашего государства".

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Усталость – это ощущение, которое остается наиболее заметным в нашем обществе. Ни один человек не может и не должен терпеть усталость долго. Это путь к выгоранию, унынию и потере надежды. Поэтому государство обязано предлагать решения, способные уберечь общество от подобных ощущений. С этой точки зрения 2022 год решающий для Украины,

– отметил президент.

Вакцинация против COVID-19

Владимир Зеленский объяснил, что только полный курс вакцинации против коронавируса для абсолютного большинства людей станет предпосылкой для того, чтобы забыть о карантинных ограничениях.

"Тенденция на 2022 год, которую уже видим среди экономически значимых стран, предполагает, что отстающие в вакцинации общества будут отставать и в экономическом развитии", – продолжил он.

Но на добросовестность людей – защитить себя и близких, сделав прививку – только государство не повлияет. Поэтому для владельцев украинских предприятий, лидеров мнений, руководителей религиозных общин и просто для каждого, кто ответственен за благополучие своей семьи, обязательно пропагандировать вакцинацию,

– подчеркнул глава государства.

Судебная реформа в Украине

Украинский политик отметил, что очень важно продолжать курс судебной реформы. По его словам, именно она оказалась наиболее смелой за последние годы.

Эта реформа – как прививка, но против коррумпированности и предвзятости судей,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

"Уже понятно: сопротивление очищению судов и дальше будет безумным. От затягивания малейших процедур до попыток сломать реформу через Конституционный суд. Очень важно, чтобы общество сказало свое слово, если и для этого придет время", – объяснил президент Украины.

Инфраструктурная реформа

Глава государства также рассказал об инфраструктурной реформе. По мнению Владимира Зеленского, это "самое масштабное за последние 50 лет обновление всей нашей страны".

Мы не только продолжим эту реформу, но и расширим – в частности, на "Укрзализныцю". Правда, долговременный экономический эффект трансформация государства даст только тогда, когда его закрепит результат судебной реформы,

– объяснил он.

Больше прогресса в трансформации государства

Президент добавил, что в 2022 году у Украины будет больше прогресса, в частности:

укрепление финансового сектора, Национального банка, антикоррупционных институтов;

запуск второго уровня пенсионной системы и настоящего фондового рынка;

Продолжится антибюрократическая реформа, прямую пользу от которой уже имеют более 10 миллионов украинцев, пользуясь Дией. Думаю, через несколько лет граждане смогут контактировать с государством без бюрократии – это беспрецедентно для Украины и большинства других стран,

– подытожил политик.

Владимир Зеленский подчеркнул, что перечисленные направления "демонстрируют главную цель – неотвратимость перемен. Чтобы украинцам всегда было чем ответить на любой удар – внутренний или внешний. От успехов 2022 года зависит дальнейшая жизнь Украины.