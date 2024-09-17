Если снаряды России доставляют китайцы через КНДР, то с техникой так не получится. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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О проблемах, с которыми вскоре столкнется Россия

По мнению военного эксперта, если китайская техника попадет на фронт, Украина с легкостью ее распознает. Из-за этого сильно пострадает экономика Китая. Поэтому Пекин вряд ли согласится передавать России танки, бронетранспортеры и другие боевые машины.

Это серьезная проблема для россиян. В 2025 году опустеют советские складские помещения, где еще сейчас Кремль берет старую технику. Соответственно придется полагаться на собственные силы, то есть самостоятельно производить вооружение.

Однако ни одна армия в мире не может изготовить столько боеприпасов и техники для выполнения больших и длительных военных операций. В этом случае выручит только внешняя помощь, к тому же серьезная.

Обратите внимание! Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что летом 2025 года в России начнутся серьезные проблемы в экономике и возникнет необходимость мобилизации, которая может расшатать социально-политическую ситуацию. Именно поэтому в Кремле хотели бы завершить войну до конца 2025 – начала 2026 года своей победой.

Как отметил полковник ВСУ в запасе, уже есть определенные зачатки будущих проблем в российской экономике. Они долго "играют", но на 12 год вторжения в Украину действительно могут привести к некоторым изменениям в экономике.

У Путина будут проблемы в 2025 году как минимум с техникой, как максимум с экономикой, что заставит принять решение о завершении различными механизмами боевых действий. Россиянам необходимо несколько лет, чтобы восстановить военное производство и накопить склады для дальнейших действий по захвату украинской территории,

– предположил Роман Свитан.