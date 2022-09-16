Обстрел Харькова и 28 "Калибров" в Черном море: основное за 205 день войны

Уже более 6 месяцев наши защитники борются за право жить на свободной земле. Ежедневно ВСУ доказывают свою несокрушимость и профессионализм.

Об основных событиях 205 дня российско-украинского противостояния читайте на 24 канале.

Что было раньше Обстрелы Кривого Рога и массовое захоронение возле Изюма: основное за 204 день войны

06:30 Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты обстреляли Харьков. Одно из попаданий – в землю возле двухэтажного жилого дома, есть повреждения коммуникаций, горел автомобиль. Легкие осколочные ранения получили 2 взрослых и 2 детей 5 и 17 лет. В Киевском районе россияне ракетой попали в одноэтажное здание. Предварительно пострадавших нет.

05:52 Оккупанты снова атаковали Харьков. О взрывах в городе сообщили в 3:30. Были 2 взрыва, пусков с земли люди не замечали.

04:18 Только недавно Украина получила новый пакет помощи от США. А на сайте Белого дома уже появился Меморандум госсекретаря о выделении следующего. Президент США Джо Байден делегировал госсекретарю полномочия выделить Украине до 600 миллионов долларов на оборонные изделия и услуги, а также на военное образование.

03:38 По направлению Черного моря вражеский Су-30 совершил пуск двух крылатых ракет Х-31А по портовой инфраструктуре Очакова. К счастью, обошлось без жертв.

03:33 Корабельная группировка вражеского флота насчитывает 13 единиц кораблей. Они продолжают маневрировать вдоль крымского побережья. Оккупанты держат наготове 3 надводных и 1 подводный ракетоносители, на бортах которых есть 28 крылатых "Калибров".

02:31 В Никополе Днепропетровской области обнаружили остатки иранского беспилотника Shahed-136 (по российской маркировке – "Герань-2").

01:28 В российских Валуйках случился "хлопок". Очевидно, что захватчики снова обстреляли себя. Россияне жалуются на отсутствие света.

00:24 Наши силы ПВО сбили очередную ракету типа "Калибр" над Одессой. Боевой снаряд оккупанты выпустили из акватории Черного моря.

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