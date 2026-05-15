205 воинов на дому: Украина и Россия провели первый этап обмена 1000 на 1000

В пятницу, 15 мая, Украина и Россия провели обмен военнопленными. Домой вернулось 205 воинов.

Об этом заявил Владимир Зеленский.

Что известно о первом этапе обмена?

15 мая состоялся первый этап обмена 1000 на 1000 – домой из российского плена вернулись воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Среди освобожденных – рядовые, сержанты и офицеры. Большинство военных находилась в российском плену еще с 2022 года. Они защищали Украину на разных направлениях, в частности в Мариуполе и на "Азовстали", а также на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском направлениях и на ЧАЭС.

Самому молодому военному, которого удалось вернуть домой, исполнилось 21 год, тогда как самому старшему – 62 года.

В то же время в Коордштабе отметили, что принципом обмена в формате 1000 на 1000 является продолжительность пребывания в плену.

Президент Украины выразил благодарность всем людям, которые работают над возвращением украинских воинов домой, прежде всего военным, которые пополняют украинский обменный фонд.

Спасибо всем партнерам, которые помогают освобождать украинцев из плена. Продолжим бороться за каждого и каждую, кто до сих пор остается в неволе,

– подчеркнул Зеленский.

Напомним, 14 мая стало известно, что Татьяна Москалькова, которая занималась списками и обменами военнопленных, покинула пост уполномоченного по правам человека в России. На посту ее заменит 37-летняя Яна Лантратова от партии "Справедливая Россия".

Заметим, что новая омбудсменка является сторонницей консервативного политического курса в России. Она, в частности, выступала с инициативами о запрете так называемой "ЛГБТ-пропаганды", ограничения бесплатного образования для детей-иностранцев, а также обращалась с жалобами о деятельности фонда "Мир всем", который поддерживает антивоенно настроенных священников.

Россия пыталась сорвать обещанный обмен пленными: что известно

В рамках соглашения о прекращении огня 9, 10 и 11 мая Кремль согласился на проведение обмена в формате 1000 на 1000. Однако сразу после согласования так называемого перемирия в Москве заявили, что Украина якобы не готова провести обмен, более того – сам Киев сорвал соглашение об обмене, сначала затянув с ответом, а потом якобы снизив масштаб обмена до 200 на 200.

Впрочем, 11 мая Владимир Зеленский заявил, что диалог со страной-агрессором по договоренностям об обмене пленными продолжается ежедневно. Президент призвал Вашингтон присоединиться к дипломатии в этом вопросе.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона сообщил, что обмен по состоянию на 13 мая не состоялся, поскольку Россия всячески затягивает этот процесс со своей стороны. По словам Лубинца, Украина выполнила все обещанные договоренности, списки пленных переданы России, а переговорная группа завершила свою часть работы, однако несмотря на это Кремль продолжает манипулировать и тянуть с решением.