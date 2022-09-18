О ключевых событиях 207 дня войны читайте в материале 24 канала.

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05:55 Также в Украине приступят к тестированию единственного экстренного номера 112. Сначала в пилотном режиме он будет работать в Киеве и области еще до конца 2022 года. Об этом сообщили в МВД.

05:54 Тем временем в МВД рассказали, когда может заработать реестр оружия. По словам замминистра внутренних дел Игоря Бондаренко, Единый реестр может быть запущен до конца октября.

04:06 Кроме того, враг пытался совершить несколько атак на Юге, но все они были неудачными. Штурмовали позиции наших военных танков. А еще захватчики потеряли треть десанта, подчеркивают в ОК "Юг".

03:56 В ОК "Юг" опубликовали традиционную постройку за минувшие сутки. В нем отметили, что нашим военным удалось лишить врага возможности ремонтировать Антоновский мост. Кроме того, защитники Украины уничтожили баржу оккупантов и два БпЛА. Кроме того, ликвидировали 62 российских бойца и 5 единиц бронированной техники.

03:17 Владимир Зеленский отметил, что Украина должна деоккупировать полуостров Крым. По словам президента, другого шанса наше государство может просто не получить.

02:29 В центре оккупированного россиянами Луганска продолжают вылавливать мужчин. Это делают для того, чтобы позже отправить их воевать на фронт.

00:41 Посланник Папы Римского кардинал Конрад Краевский попал под обстрел российских захватчиков. Мужчина именно вез гуманитарную помощь в деревни в Запорожье. К счастью, обошлось без пострадавших.