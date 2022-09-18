Про ключові події 207 дня війни – читайте у матеріалі 24 каналу.

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05:55 Також в Україні розпочнуть тестування єдиного екстреного номера 112. Спочатку у пілотному режимі він працюватиме у Києві та області ще до кінця 2022 року. Про це повідомили у МВС.

05:54 Тим часом у МВС розповіли, коли може запрацювати реєстр зброї. За словами заступника міністра внутрішніх справ Ігоря Бондаренка, Єдиний реєстр можуть запустити до кінця жовтня.

04:06 Крім того, ворог намагався здійснити кілька атак на Півдні, але всі вони були невдалими. Штурмували позиції наших військових танками. А ще загарбники втратили третину десанту, підкреслюють в ОК "Південь".

03:56 В ОК "Південь" опублікували традиційне зведення за минулу добу. У ньому зауважили, що нашим військовим вдалося позбавити ворога можливості ремонтувати Антонівський міст. Крім того, захисники України знищили баржу окупантів і два БпЛА. Крім того, ліквідували 62 російських бійців і 5 одиниць броньованої техніки.

03:17 Володимир Зеленський наголосив на тому, що Україна повинна деокупувати півострів Крим. За словами президента, іншого шансу наша держава може просто не отримати.

02:29 У центрі окупованого росіянами Луганська продовжують виловлювати чоловіків. Це роблять для того, щоб пізніше відправити їх воювати на фронт.

00:41 Посланець Папи Римського кардинал Конрад Краєвський потрапив під обстріл російських загарбників. Чоловік саме віз гуманітарну допомогу до сіл на Запоріжжі. На щастя, минулося без постраждалих.