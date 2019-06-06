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      20-летние парни вместо роботов: что известно о первых ликвидаторах Чернобыля

      Сделано в Украине 23 Читати новину українською

      После страшной аварии на Чернобыльские АЭС 28 апреля 1986 года к ликвидации были привлечены более 600 тысяч спасателей со всего Советского Союза. Однако, 3828 из них имели особую миссию.

      После взрыва на АЭС графитовые стержни разбросало вокруг на сотни метров. Территорию атомной станции разбили на несколько зон – Н, Л, К, М. Чтобы звучало не так официально, называли между собой женскими именами. "Катя", "Люда" и "Нина" – вели себя довольно мягко – 1-2 тысячи рентген.

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      Зона "Маша" была у самого жерла реактора. Около восьми тысяч рентген означали, что человеку там не место.

      Работы во время ликвидации Чернобыльской АЭС

      Проблемы по расчистке крыши должны были взять на себя роботы. Для начала мини-разведчики осматривали территорию и измеряли дозу радиации. А дальше перед ликвидаторами прошел парад бессмысленной техники, из которой больше всего привлекал внимание "стол на колесах". Ликвидаторы шутили, что его, видимо, дети спроектировали. Но на самом деле – Ленинградский институт робототехники.

      роботи чорнобиль
      Отреставрированные роботы, участвовавшие в ликвидации Чернобыльской АЭС

      Меньше всего нареканий вызвали СТР-1 – построенные на шасси лунохода. Они хоть и медленно, но немного помогали. А настоящей рабочей лошадкой на крыше АЭС оказался обычный трактор с ковшом, который обшили свинцовыми листами и управляли им дистанционно.

      роботи чорнобиль
      Робот СТР-1

      роботи чорнобиль
      Выставка радиоуправляемой техники в Чернобыле

      В противовес непутевым советским роботам должен был прибыть немецкий "гость". Joker и должен был расчистить графит из зоны М. Вертолетами его высадили на крышу. Робот проехал едва метр, но остановился. Камера обзора была малой. Чтобы посмотреть, что с ним не так – нужно было подойти вплотную. Как позже оказалось, он зацепился гусеницей за графитовый блок.

      Пришлось провести целую спецоперацию, чтобы его поднять и переставить. Команде это удалось, но Joker так и стоял застрявши. Оказалось, что заказывая робота Кремль в несколько раз преуменьшил дозу радиации, поэтому электроника сгорела за несколько минут. Чудо-робот не сбросил с крыши ни одного кирпичика.

      джокер чорнобиль
      Немецкий робот Joker

      "Биороботы" заменили технику

      А это означало одно – на зону М нужно посылать людей, то есть "биороботов". Приказ о применении рабочей силы уже давно лежал подписанным. Страна, которая десятилетиями хвасталась космическими технологиями, ничего лучше 20-30-летних солдат предложить не могла.

      ліквідація чорнобиль
      В самую страшную зону привлекли 20-летних ребят

      Костюм радиационной защиты – это военная форма, на которую надевали собранные из листов свинца жилетку, налобник, защиту для затылка, так называемую "корзинка для яиц", чтобы защитить деликатные органы, поверх – прорезиненный фартук. Главное орудие труда – обычная лопата. Продолжительность смены – две минуты. Об этом извещал колокол в рейку, ведь раций тоже не было. После этого – в душ и отдыхать.

      біороботи
      Костюм радиационной защиты

      В зоне М лежали крупнейшие графитовые блоки, которые брали руками. Мужчины бегали до тех пор, пока суммарное количество полученной радиации не достигало 25 бер. Это официальная цифра, однако, на самом деле – это в несколько раз выше.

      біообти чорнобиль
      Ликвидаторы на Чернобыльской АЭС

      "Биоконвеер" оказался надежным и безотказным – все почистили, повесили красное знамя и разъехались.

      чорнобиль
      Чернобыльская катастрофа в цифрах

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      Теги: Новости Украины СССР Катастрофа История Чернобыль Сделано в Украине
      Источник: 24 канал
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