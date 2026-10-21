Об этом пишут российские СМИ.

Что известно о визите Виткоффа в Россию?

Спецпосланник Дональда Трампа Стив Виткофф прибыл в Санкт-Петербург для переговоров с Владимиром Путиным.

Ожидается, что он представит российской стороне предложения по мирному урегулированию войны в Украине. По словам государственного секретаря США Марко Рубио, эти предложения накануне обсуждались во время встречи с Владимиром Зеленским в Осло.

Рубио также указал на главное препятствие для достижения договоренностей – вопрос Донбасса. Возможное решение потребует уступок от обеих сторон.

После встречи в Осло президент Финляндии Александр Стубб заявил о "реальном прогрессе" в дипломатических усилиях.

Напомним, в Кремле заявили, что Россия не пойдет на политические уступки ради экономических договоренностей с США. Как сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на фоне ожидаемого визита в Москву американских посланников Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, Москва сначала хочет услышать предложения американской стороны, а уже после этого будет оценивать возможность заключения соглашений.

В то же время российский министр подчеркнул, что Кремль готов к экономическому сотрудничеству, но не собирается менять свою политическую позицию. Лавров также заявил, что возвращение к формату отношений с западными странами, существовавшему до полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, невозможно.

Американская сторона также рассматривает возможность трехсторонней встречи с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина.