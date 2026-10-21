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Що відомо про візит Віткоффа до Росії?

Спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Санкт-Петербурга для переговорів із Володимиром Путіним.

Очікується, що він представить російській стороні пропозиції щодо мирного врегулювання війни в Україні. За словами державного секретаря США Марко Рубіо, ці пропозиції напередодні обговорювали під час зустрічі з Володимиром Зеленським в Осло.

Рубіо також вказав на головну перешкоду для досягнення домовленостей – питання Донбасу. Можливе рішення потребуватиме поступок від обох сторін.

Після зустрічі в Осло президент Фінляндії Александр Стубб заявив про "реальний прогрес" у дипломатичних зусиллях.

Нагадаємо, у Кремлі заявили, що Росія не піде на політичні поступки заради економічних домовленостей зі США. Як сказав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на тлі очікуваного візиту до Москви американських посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, Москва спочатку хоче почути пропозиції американської сторони, а вже після цього оцінюватиме можливість укладення угод.

Водночас російський міністр наголосив, що Кремль готовий до економічної співпраці, але не збирається змінювати свою політичну позицію. Лавров також заявив, що повернення до формату відносин із західними країнами, який існував до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, неможливе.

Американська сторона також розглядає можливість тристоронньої зустрічі за участі Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна.