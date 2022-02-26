Враг продолжает обстреливать мирные украинские города. Так, с утра около Жулян российская ракета попала ракета в дом на улице Лобановского 6а. Сотрудники ГСЧС проводят пожарно-спасательные работы.

Подробнее Обстрел Жулян: появилось видео момента попадания ракеты в жилой дом в Киеве

В частности известно, что вражеская ракета нанесла разрушения с 17 по 21 этажи. Спасатели продолжают проверять здание и дальше. Пока известно, что с 21 по 24 этажа пострадавших нет.

Сообщается, что жителей дома, в который попала ракета, эвакуируют. Пожарные уже погасили отдельные очаги возгорания.

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