Ворог продовжує обстрілювати мирні українські міста. Так, зранку біля Жулян російська ракета влучила ракета у будинок на вулиці Лобановського 6а. Співробітники ДСНС проводять пожежно-рятувальні роботи.

Детальніше Обстріл Жулян: з'явилося відео моменту влучання ракети в житловий будинок у Києві

Зокрема відомо, що ворожа ракета завдала руйнувань з 17 по 21 поверхи. Рятувальники продовжують перевіряти будівлю й далі. Наразі відомо, що з 21 по 24 поверхів потерпілих немає.

Повідомляється, що мешканців будинку, в який влучила ракета, евакуйовують. Вогнеборці уже погасили окремі осередки загоряння.

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