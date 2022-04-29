219 детей погибли из-за войны в Украине: за последние сутки россияне ранили еще двоих
Источник:Офис генпрокурора
Российские оккупанты убили уже 219 украинских детей. За сутки 28 апреля они ранили еще двоих.
Еще 398 детей российские оккупанты ранили. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора 29 апреля.
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По официальным данным, 219 детей погибли и 398 получили ранения разной степени тяжести,
– говорится в сообщении.
Оккупанты ранили еще двоих детей 28 апреля. В Циркунах Харьковской области пострадала 10-летняя девочка. Также россияне ранили ребенка в Запорожье.
Цифры не окончательны, ведь в населенных пунктах, где продолжаются активные бои, узнать количество погибших невозможно. То же касается оккупированных территорий.
В каких областях дети пострадали больше всего
- в Донецкой области – 139;
- в Киевской – 115;
- в Харьковской – 95;
- в Черниговской – 68;
- в Херсонской – 44;
- в Николаевской – 43;
- в Луганской – 37;
- в Запорожской – 27;
- в Сумской – 17;
- в Киеве – 16;
- в Житомирской – 15.
Детям перед смертью вкалывают обезболивающее
Самая сложная ситуация в Мариуполе. Анестезиолог одной из больниц рассказал историю, как к ним привезли двоих раненых детей. У пострадавших были тяжелые травмы, поэтому спасти их не могли. Только укололи обезболивающее перед смертью.
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