219 детей погибли из-за войны в Украине: за последние сутки россияне ранили еще двоих

Российские оккупанты убили уже 219 украинских детей. За сутки 28 апреля они ранили еще двоих.

Еще 398 детей российские оккупанты ранили. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора 29 апреля.

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По официальным данным, 219 детей погибли и 398 получили ранения разной степени тяжести,

– говорится в сообщении.

Оккупанты ранили еще двоих детей 28 апреля. В Циркунах Харьковской области пострадала 10-летняя девочка. Также россияне ранили ребенка в Запорожье.

Цифры не окончательны, ведь в населенных пунктах, где продолжаются активные бои, узнать количество погибших невозможно. То же касается оккупированных территорий.

В каких областях дети пострадали больше всего

в Донецкой области – 139;

в Киевской – 115;

в Харьковской – 95;

в Черниговской – 68;

в Херсонской – 44;

в Николаевской – 43;

в Луганской – 37;

в Запорожской – 27;

в Сумской – 17;

в Киеве – 16;

в Житомирской – 15.

Детям перед смертью вкалывают обезболивающее

Самая сложная ситуация в Мариуполе. Анестезиолог одной из больниц рассказал историю, как к ним привезли двоих раненых детей. У пострадавших были тяжелые травмы, поэтому спасти их не могли. Только укололи обезболивающее перед смертью.

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