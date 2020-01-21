21 миллион гривен ущерба: НАБУ расследует махинации с портом в Одессе

Следователи подозревают 5 человек в масштабных махинациях при ремонте Одесского порта. По предварительным оценкам, государственное предприятие переплатило за работы 21 миллион гривен.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили 5 лицам о подозрении. Об этом стало известно на сайте НАБУ.

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Речь идет об экс-руководителе Одесского филиала "Администрация морских портов Украины" Михаиле Соколове и еще 4 лицах. По данным следователей, они могли нанести миллионные убытки государственному предприятию.

Как чиновники могли "отмыть" 21 миллион гривен

В 2015 году Михаил Соколов совместно с главным инженером филиала Алексеем Калюжным организовали преступную государственную закупку. Чиновники объявили тендер на строительство причала в Одесском порту. Победу одержала компания, которая не только не отвечала условиям предложения, но и у которой вообще не было опыта для такого строительства.

В первый день работ директор компании-победительницы заключил сомнительные договоры с еще одной компанией, которая сдавала в аренду дноуглубительный караван. Из-за этого стоимость работ существенно увеличилась.

Несмотря на это, должностные лица "Администрации морских портов Украины" подписали акты выполненных работ и перечислили компаниям деньги. Следователи считают, что из-за этого государственное предприятие незаконно переплатило более 21,3 миллиона гривен.

Теперь о подозрении объявили двум должностным лицам предприятия и двум директорам компаний. В организации преступления подозревают человека, близкого к бывшему депутату 7 и 8 созыва, однако пока не сообщают кто это.

Какая ответственность им грозит

Всех 5 человек подозревают в совершении преступления по нескольким статьям Уголовного кодекса, а именно:

бывшего чиновника Михаила Соколова;

главного инженера Одесского филиала "АМПУ" Алексея Калюжина;

директора компании-победительницы тендера;

экс-директора компании-арендатора дноуглубительного каравана;

человека, близкого к народному депутату Украины 7 и 8 созывов.

Всех их подозревают в соучастии в преступлении, совершенном группой лиц по предварительному сговору и в злоупотреблении служебным положением, которое привело к тяжелым последствиям. Директору компании-победительницы также инкриминировали подделку документов. А в организации преступления подозревают человека, связанного с бывшим нардепом.

За злоупотребление властью всем им может грозить минимум от 5 до 8 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.