22 года трагедии "Курска": почему россияне простили ее путину

22 года назад на учениях в Баренцевом море затонула атомная подлодка "Курск". Не выжил ни один из 118 человек, находившихся на борту, однако у общества почему-то до сих пор не возникают вопросы к путину.

Хотя тогда ход спасательной операции и поведение власти в целом, в частности, президента владимира путина, вызвали критику в россии – после известия о трагедии он продолжил свой отпуск. Циничный диктатор не проявил никаких эмоций. Однако россияне ему почему-то простили. Об этом 24 каналу сказал Марк Фейгин – российский правозащитник и оппозиционный политик.

Внимание Мощный "хлопок" и столб дыма: в Курске, откуда атаковали Кременчуг, что-то сильно взорвалось

Больше всего путина критиковали за слова в интервью ведущему CNN Ларри Кингу: на вопрос, что случилось с подлодкой, Путин ответил: "Она утонула" и едва заметно улыбнулся. А потом назвал вдов погибших офицеров "шлюхами".

По словам Фейгина, в этой среде уже тогда обсуждали путина как "конченого негодяя", хотя тогда это было инстинктивно. А после трагедии часть населения поняли, что имеют дело фактически с людоедом.

История с "Курском" развивалась толчками. Тогда еще были независимые СМИ. Однако цинизм путина во время упоминаний о событии – в этом он весь,

– сказал Фейгин.

Почему россияне простили диктатора

Фейгин добавил, что в 2000 году пути был еще не уверен в себе, он не знал, как себя вести. Однако негодяем он был всегда. Но он заставил народ забыть о том, что произошло и простить его.

"Это был целый комплекс. Бушевала еще вторая война тогда в Чечне. И все воспринималось на этом фоне. Были теракты. В те годы путину было легко исправлять свои бесчеловечные жестокости, хотя население тогда было более чувствительным, чем сейчас, а путин не чувствовал достаточной уверенности". . Однако на это велись не только в россии, но и на Западе", – сказал правозащитник.

22 года гибели "Курска": коротко

Атомная подлодка "Курск" затонула 12 августа 2000 года.

Из находившихся на борту 118 человек не выжил никто. Хотя подводники отчаянно просили о помощи.

По официальной версии следствия, основной причиной гибели "Курска" стал производственный дефект торпеды 65-76 ПВ "Кит". Доказательств присутствия иностранной субмарины следователи не обнаружили.

Во время крушения путин находился в отпуске. Он не прервал его сразу же после того, как ему доложили об аварии, и вернулся из Сочи через пять дней после катастрофы.

Полностью интервью с Фейгиным: смотрите видео