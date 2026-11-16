Каллас анонсировала 22-й пакет санкций против Москвы в ближайшие дни

Европейский Союз в ближайшие дни официально представит 22-й пакет санкций против России в связи с продолжающейся агрессией. Кая Каллас заявила, что Москва не демонстрирует никаких признаков готовности к миру.

О разработке очередных ограничений объявили 16 ноября в Брюсселе по итогам заседания Рады ЕС по иностранным делам.

Что известно о новом пакете санкций

Министры стран блока сосредоточились на оценке ситуации на фронте и гуманитарных потребностях украинцев в преддверии морозов.

К сожалению, до сих пор нет никаких признаков того, что Москва готовится к миру. Россия застряла на поле боя и теряет рекордное количество солдат, однако Москва продолжает усиливать удары по украинскому гражданскому населению. Чтобы поддержать Украину зимой, мы мобилизуем 500 генераторов, 200 автобусов, временные пункты обогрева, подводные энергетические кабели и другое оборудование. Кроме того, в ближайшие дни мы представим 22-й пакет санкций,

– сказала Кая Каллас.

Чиновница добавила, что дипломаты также выступили за ужесточение визовой политики в отношении россиян и полный запрет для их спортсменов участвовать в соревнованиях на территории стран Содружества.

В Евросоюзе подчеркивают, что попытки Кремля измотать партнеров обречены на провал, а долгосрочные обязательства остаются непоколебимыми.

Если Россия рассчитывает на нашу усталость, она будет разочарована. На следующей неделе лидеры ЕС обсудят варианты финансирования Украины на период до 2027 года. Понятно, что бюджетные ресурсы везде ограничены, но поддержка Украины – это инвестиция в европейскую безопасность,

– подчеркнула Каллас.

Она также подчеркнула, что кремлевские условия по прекращению огня являются откровенно захватническими и направленными на уничтожение украинской государственности.

Москва стремится расчленить Украину, оттеснить НАТО и получить право вето по вопросам европейской безопасности. Все это – абсолютно неприемлемые вещи. В 2021 году требования России были лишь предлогом для войны. В 2026 году они служат предлогом для продолжения войны,

– констатировала чиновница.

Она заявила, что европейское сообщество предъявляет государству-агрессору свои собственные бескомпромиссные требования, которые должны предшествовать любым переговорам: необходимо уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, а также ее право выбирать собственные альянсы. Никакого юридического признания оккупированных украинских территорий быть не может. А Россия должна понести ответственность за военные преступления и возместить ущерб за причиненные ею разрушения.

Дети, депортированные из Украины, должны вернуться домой. Российские диверсии и кибератаки по всей Европе должны прекратиться. Приоритетом должно стать прекращение огня, а за ним – заключение мирного соглашения. Только после этого можно обсуждать что-либо другое,

– также перечислила Каллас.

Напомним, ранее мы писали, что Европейская комиссия запланировала представить " 22-й пакет санкций " и схему финансовой поддержки Украины к следующему саммиту лидеров ЕС. Кроме того, послы блока предварительно согласовали " ограничения в отношении 145 физических и юридических лиц из России ", включая банки и структуры теневого флота.