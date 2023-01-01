Девушка скончалась 1 января 2023 года, пишет 24 канал. Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий в эфире телемарафона Единые новости рассказал, что известно о трагедии.
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Что известно о трагедии в Хмельницком
Руководитель областной военной администрации рассказал, что у них было 2 ракетных удара: по воинской части и по заправке. Первая ракета ударила в часть, повредила технику, вторая – в АЗС, поскольку она недалеко от военного объекта.
Взрывы повредили линию электросетей, емкость с газом. Обломки ударили по автомобилям, домам.
У нас было восемь человек госпитализированных. К сожалению, девушка 22 года Оксана… Сегодня ночью (1 января 2023 – 24 канал) перестало биться ее сердце,
– рассказал Сергей Гамалий.
Он уточнил, что она просто проезжала мимо в автомобиле. В машине было два взрослых человека и два ребенка.
"Просто проезжали рядом", – рассказал глава ОВА.
По данным местного издания vsim.ua, погибшую девушку звали Оксана Музыка. Из ее соцсетей известно, что она была обручена.
22-летняя девушка погибла в результате атаки россиян / Скриншот 24 канала
Что известно о трагедии в Хмельницкой области
- 31 декабря 2022 года россияне атаковали Хмельницкую область, выпустив две ракеты. Сергей Гамалий сообщил, что враги попали в военный и гражданский объекты.
- В частности, вражеские ракеты повредили 8 транспортных средств, 13 окрестных жилых домов и складские помещения.
- В результате атаки пострадали люди. Местные власти сообщили, что части людей медики оказали помощь на месте, они пошли домой. К сожалению, восемь человек были госпитализированы. Самой молодой пострадавшей – 19 лет.
- По словам Сергея Гамалия, раненые в стабильном состоянии их жизни ничего не угрожает.