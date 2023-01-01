Дівчина померла 1 січня 2023 року, інформує 24 канал. Глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів, що відомо про трагедію.

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Що відомо про трагедію в Хмельницькому

Очільник обласної військової адміністрації розповів, що в них було 2 ракетних удари: по військовій частині та по заправці. Перша ракета вдарила у частину, пошкодила техніку, друга – в АЗС, оскільки вона неподалік військового об'єкту.

Вибухи пошкодили лінію електромереж, місткість з газом. Уламки вдарили по автомобілях, будинках.

У нас було вісім людей госпіталізованих. На жаль, дівчина 22 роки Оксана… Сьогодні вночі (1 січня 2023 року – 24 канал) перестало битися її серце,
– розповів Сергій Гамалій.

Він уточнив, що вона просто проїжджала повз в автомобілі. В машині було дві дорослі людини та дві дитини.

"Просто проїжджали поруч", – розповів очільник ОВА.

За даними місцевого видання vsim.ua, загиблу дівчину звали Оксана Музика. З її соцмереж відомо, що вона була заручена.


22-річна дівчина загинула внаслідок атаки росіян / Скриншот 24 каналу

Що відомо про трагедію на Хмельниччині

  • 31 грудня 2022 року росіяни атакували Хмельницьку область, випустивши дві ракети. Сергій Гамалій повідомив, що вороги влучили у військовий та цивільний об'єкти.
  • Зокрема, ворожі ракети пошкодили 8 транспортних засобів, 13 навколишніх житлових будинків та складські приміщення.
  • Внаслідок атаки постраждали люди. Місцева влада повідомила, що частині людей медики надали допомогу на місці, вони пішли додому. На жаль, вісім людей госпіталізували. Наймолодшій постраждалій – 19 років.
  • За словами Сергія Гамалія, поранені в стабільному стані, їхньому життю нічого не загрожує.