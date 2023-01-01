Дівчина померла 1 січня 2023 року, інформує 24 канал. Глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів, що відомо про трагедію.

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Що відомо про трагедію в Хмельницькому

Очільник обласної військової адміністрації розповів, що в них було 2 ракетних удари: по військовій частині та по заправці. Перша ракета вдарила у частину, пошкодила техніку, друга – в АЗС, оскільки вона неподалік військового об'єкту.

Вибухи пошкодили лінію електромереж, місткість з газом. Уламки вдарили по автомобілях, будинках.

У нас було вісім людей госпіталізованих. На жаль, дівчина 22 роки Оксана… Сьогодні вночі (1 січня 2023 року – 24 канал) перестало битися її серце,

– розповів Сергій Гамалій.

Він уточнив, що вона просто проїжджала повз в автомобілі. В машині було дві дорослі людини та дві дитини.

"Просто проїжджали поруч", – розповів очільник ОВА.

Редакція 24 каналу щиро співчуває рідним та близьким загиблої дівчини. Росія має понести покарання на всі злочини на Українській землі.

За даними місцевого видання vsim.ua, загиблу дівчину звали Оксана Музика. З її соцмереж відомо, що вона була заручена.



22-річна дівчина загинула внаслідок атаки росіян / Скриншот 24 каналу

Що відомо про трагедію на Хмельниччині