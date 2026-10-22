Украина нанесла удары по военной инфраструктуре России на трех направлениях

Силы обороны Украины 21 октября и в ночь на 22 октября нанесли удары по ряду военных объектов российской армии. Эти удары снизили способность противника проводить атаки с помощью дронов по позициям ВСУ.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Какие военные объекты России поразили Силы обороны?

Подразделения Сил обороны Украины 21 октября и в ночь на 22 октября нанесли удары по нескольким важным военным целям российских оккупантов.

В частности, в районе населенного пункта Гулевка Брянской области России была поражена станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Уничтожение таких средств расширяет возможности украинских военных эффективно применять беспилотные системы.

Также в Запорожской области, вблизи населенного пункта Вишневое, был поражен командно-наблюдательный пункт подразделения оккупантов. А в районе Ланкового украинские военные нанесли удар по пункту управления российскими беспилотниками.

Поражение пункта управления БПЛА должно снизить способность противника проводить атаки дронами против позиций Сил обороны Украины и прифронтовых общин.

Кроме того, в районе населенного пункта Золотаровка в Луганской области был поражен склад материально-технических средств российской армии.

Напомним, за сутки 21 октября украинские военные уничтожили 2250 российских оккупантов. Это наибольший суточный показатель потерь личного состава российской армии за все время полномасштабной войны.

Россия продолжает бросать своих военных на штурмы, несмотря на значительные потери. Украинские защитники прилагают максимум усилий, чтобы сохранить жизни своих военных и гражданских.

По статистике Генштаба, предыдущий рекорд был зафиксирован 19 декабря 2024 года, когда Россия потеряла 2200 военных за сутки. При этом три из пяти крупнейших суточных показателей пришлись на сентябрь и октябрь 2026 года.