Освобождение Херсонской и Донецкой областей, обстрелы Запорожья: основное за 222 день войны

Полномасштабная война с Россией длится уже 222 дня. Бойцы Вооруженных Сил Украины отбивают атаки врага и освобождают свои территории.

О главных событиях 222 дня войны на разных фронтах – читайте в материале 24 канала.

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06:12 В Запорожье прозвучала серия взрывов. Очевидцы говорят о примерно 10 ударах, которые враг предварительно нанес из ракетного комплекса С-300.

03:31 Марко Рубио – американский сенатор - предположил, что есть риск удара России по польским аэропортам. Страна-агрессор может это сделать, чтобы помешать поставке оружия в Украину.

02:52 Наша авиация нанесла 7 ударов по врагу, силами противовоздушной обороны в Бериславском районе был сбит вражеский ударный вертолет Ка-52.

01:40 Россия начинает стягивать свое новое "пушечное мясо" на Сумское направление. В то же время мобилизованные недостаточно обучены, поэтому россияне не могут восстановить свой потенциал.

00:23 Герои ВСУ также взяли Торское, что в Донецкой области, недалеко от Луганщины. Огнем артиллерии наши бойцы поражают подразделения российских оккупантов, которые пытаются закрепиться в Кременной.

00:09 Президент Владимир Зеленский в обращении подтвердил освобождение Архангельского и Миролюбовки Херсонской области. Президент поблагодарил наши бригады, которые принимали участие в освобождении населенных пунктов.

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