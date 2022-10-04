Ракетный удар по центру Харькова, потери россиян на Юге: основное за 223 день войны

Полномасштабное вторжение России в Украину длится уже 223 дня. Российское военно-политическое руководство не оставило надежд захватить Украину, поэтому наши воины вынуждены сдерживать захватчиков.

О главных событиях 223 дня войны на разных фронтах – читайте в материале 24 канала.

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05:27 Украинские военные освободили и зачистили от врага Лиман. По словам спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого, там все еще опасно. Враг оставил после себя немало мин. Кроме того, единичных оккупантов продолжают выявлять до сих пор.

03:42 В ОК "Юг" сообщили, что за прошедшие сутки нашим военным удалось нанести 9 авиаударов по враждебным позициям. Кроме того, ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 290 огневых задач. Благодаря этому удалось уничтожить:

67 российских захватчиков;

31 вражеский танк;

27 единиц автобронетехники;

РСЗО "Ураган" и транспортно-заряжающую машину к ней;

минометный комплекс "Сани" 120 калибра.

01:14 Российские военные нанесли очередной террористический удар по центру Харькова. Об этом рассказал мэр города Игорь Терехов. Известно, что взрывы прогремели в 00:03, а воздушная тревога – в 00:02. Снаряды попали в промышленный и инфраструктурный объекты.

01:09 СМИ сообщили, что США вскоре объявят о новом пакете военной помощи для Украины. Известно, что в него могут войти еще 4 реактивные системы залпового огня HIMARS. Также нашему государству могут предоставить боеприпасы, мины и противоминные транспортные средства.