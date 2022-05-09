226 детей погибли в Украине из-за войны России: вчера стало известно о смерти 13-летней девочки

В Офисе Генпрокурора сообщили, что за период полномасштабной войны России против Украины в стране погибли 226 детей всех возрастов. Еще 415 ранены.

По данным ювенальных прокуроров, по состоянию на утро 9 мая в результате полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины пострадал более 641 ребенка. По официальным данным, 415 детей получили ранения разной степени тяжести, а 226 – погибли.

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В воскресенье, 8 мая, прокуратуре сообщили о смерти 13-летней девочки, которая была в одном из легковых частных авто, примкнувших к эвакуационной колонне в Чугуевском районе Харьковской области. Оккупанты обстреляли машину 4 мая, в результате чего девочка погибла.

Также 7 мая в Луганской области, в селах Белогородка и Шипилово 2 девушек получили ранения. Детям, пострадавшим в результате вражеских обстрелов – по 9 и 13 лет.

В общей сложности более 640 детей стали жертвами войны. Эти цифры, отмечают в Офисе Генерального прокурора, не окончательны – в населенных пунктах продолжается работа по установлению точной цифры.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях,

– написали в ведомстве.

По данным прокуратуры, больше всего детей и несовершеннолетних пострадали в Донецкой области. Там были ранены и убиты 139 детей.

Также наибольшие потери среди детей:

Киевской области – 116 детей,

Харьковской области – 99 детей,

Черниговской области – 68 детей,

Херсонской области – 46 детей,

Николаевской области – 44 ребенка,

Луганской области – 44 ребенка,

Запорожской области – 28 детей,

Сумской области – 17 детей,

в Киеве – 16 детей,

Житомирской области – 15 детей.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что в результате ежедневных обстрелов и бомбардировок российскими оккупантами украинских городов и сел повреждено уже 1635 учебных заведений, что делает невозможным проведение полноценного учебного процесса. При этом 126 школ, гимназий и лицеев уничтожены до основания.

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