За шесть лет 23 депутата покинули Киевсовет: почему избиратели не отозвали ни одного из них

За 6 лет работы Киевсовета полномочия прекратили 23 депутата, однако ни один из них не был отозван по инициативе избирателей. Даже если киевляне соберут необходимые подписи, окончательное решение остается за политической партией.

В общественной инициативе "Голка" считают, что такая система ограничивает влияние общественности на избранных представителей.

Почему депутаты покидали Киевсовет?

Пятеро депутатов отказались от мандатов еще в начале каденции, 12 сложили их по собственному желанию, троих отозвали партии. Еще трое депутатов умерли или погибли.

Среди них – бывший мэр Киева Александр Омельченко, скончавшийся от осложнений после COVID-19, депутат от ОПЗЖ Сергей Мамоян, погибший в ДТП, и представитель "Европейской солидарности" Сергей Ильницкий, погибший, защищая Украину.

За шесть лет политические партии воспользовались правом отозвать депутатов четыре раза. Два случая были связаны с коррупционными скандалами.

В частности, "Слуга народа" отозвала Владислава Трубицына после его выезда за границу на фоне коррупционного расследования. УДАР принял решение об отзыве председателя земельной комиссии Михаила Терентьева после операции НАБУ "Чистый город". Однако тот сохранил мандат благодаря судебному постановлению об обеспечении иска. Несмотря на это, Киевсовет уже более года не принимает решение о его освобождении от должности председателя комиссии.

Еще два отзыва произошли по другим причинам. "Батькивщина" отозвала Михаила Ковальчука после его заявления о якобы отсутствии юридической силы у мобилизации. "Европейская солидарность" приняла решение в отношении Владимира Левина, объяснив его нарушением совместно выработанной позиции фракции.

Почему избиратели не могут самостоятельно отзывать депутатов?

Законодательство позволяет избирателям инициировать процедуру отзыва депутата местного совета. Для этого в Киеве необходимо собрать около 4 тысяч подписей. Однако даже после сбора подписей окончательное решение остается за политической партией.

Председатель общественной инициативы "Голка" Ирина Федорив считает, что такая система ограничивает влияние киевлян на избранных представителей.

У нас сложилась парадоксальная ситуация: киевляне избирают депутатов, но фактически не могут оказывать на них прямое влияние для защиты интересов столицы,

– отметила она.

По словам Федорив, общественность должна иметь возможность самостоятельно отзывать своих представителей без разрешения партий. В то же время избиратели должны получить инструменты для блокирования партийных решений об отзыве депутатов, которым они доверяют.

В "Голке" также обратили внимание на недостатки Избирательного кодекса, которые повлияли на результаты местных выборов. По замыслу системы открытых списков, избиратели должны были определять не только поддержку партий, но и то, кто именно из кандидатов получит мандат.

Однако в Киеве для продвижения в партийном списке благодаря персональным голосам кандидат должен был набрать 25% избирательной квоты – почти 1 200 голосов. Тогда как при пороге в 5% для этого хватило бы около 240 голосов.

Из-за высокого порога персональные голоса лишь в отдельных случаях могли изменить порядок кандидатов в списках. В результате решающую роль в распределении мандатов сохраняло партийное руководство.

Напомним, 17 октября у здания Киевской городской государственной администрации состоялся митинг с требованием отставки мэра Киева Виталия Кличко. К акции присоединились несколько сотен человек, недовольных подготовкой столицы к зиме и работой городских властей.

Среди причин протеста также называют незаконную застройку, разрушение исторических зданий и возможное повышение тарифов на общественный транспорт. Представитель движения "Народная инициатива" Виталий Дудин заявил, что власть должна действовать в интересах большинства киевлян, а не большого бизнеса.

Особое возмущение протестующих вызвали недавний транспортный коллапс в столице и остановка работы метро из-за отключения электроэнергии.