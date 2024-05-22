В среду, 22 мая, ограничения были не такие жесткие. Днем свет не выключали, а графики начали действовать в восемь вечера. Только в нескольких областях свет отключили на час раньше – с семи.

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Свет будут отключать в течение всего дня

23 мая графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00:00 до 24:00. Энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается,

– говорится в сообщении Укрэнерго.

Срок действия ограничений продлили, поскольку синоптики прогнозируют плотную облачность в большинстве регионов страны. Из-за этого солнечные электростанции будут вынуждены снизить производство электроэнергии, а следовательно, в энергосистеме увеличится объем дефицита.

Важно помнить, что даже если в вашем доме есть свет, его следует экономить. Не стоит включать все и сразу, потому что "потом не будет". Прислушивайтесь к советам из официальных источников, там подскажут, когда лучше включать мощные приборы – днем или ночью.

Укрэнерго и YASNO ежедневно отвечают на актуальные вопросы и дает разъяснения. Например, почему в доме нет света, если график светло-серый. А также почему в разных областях разная продолжительность отключений.

В какие конкретно часы мне отключат свет

Отключения могут быть применены при превышении определенных лимитов объемов потребления. Лимиты каждый вечер доводит до облэнерго диспетчерский центр Укрэнерго.

"Информацию, когда именно будут применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях", – отмечают в Укрэнерго.

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Кто виноват в отключениях

В компании напомнили: главная причина применения ограничительных мер – последствия ракетных ударов. Россия била по украинским электростанциям, с 22 марта по 8 мая пять раз атаковав все крупные тепловые и гидроэлектростанции.

По этим объектам били целенаправленно. Теперь электрические станции значительно повреждены и не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак.