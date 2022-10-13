Обстрел Николаева и атака Киевщины дронами-камикадзе: хронология 232 дня войны

В Украине 13 октября длится 232 дня полномасштабной войны. Украинцы не сдаются, а продолжают стоять за свою Родину, несмотря на террор российских кафиров.

Мы собрали подробную информацию об основных событиях, произошедших в течение дня. Больше – читайте в материале 24 канала .

Украина получит больше ПВО, новая атака дронов-камикадзе: хронология 231 дня войны

06:02 Российские кафиры атаковали дронами-камикадзе Макаровскую общину Киевской области. На месте происшествия работают спасатели. Жертв и пострадавших среди населения, к счастью, нет.

03:20 Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что он и дальше будет продолжать созваниваться с главой Кремля Владимиром Путиным. Политик не будет останавливать коммуникацию с агрессором после массовых ракетных обстрелов Украины.

02:41 Россияне в очередной раз обстреляли Николаев. Вражеская ракета попала в 5-этажный жилой дом. 2 верхних этажа разрушены полностью, а остальные – завалены. В горсовете пообещали предоставить больше информации с утра. По данным местных телеграмм-каналов, под завалами могут находиться люди.

00:36 Президент Владимир Зеленский озвучил МВФ и Всемирному банку потребности Украины на следующий год:

38 миллиардов долларов для покрытия дефицита госбюджета в 2023 году;

17 миллиардов долларов для восстановления критической инфраструктуры в пределах RDNA.

Киеву нужны целевые кредиты, чтобы отстроить электроэнергетическую инфраструктуру и расширить экспорт в Европу.

00:23 В Винницкой области потерпел крушение украинский истребитель, выполнявший боевое задание по ликвидации дронов-камикадзе. Пилот вовремя катапультировался, так что с ним все в порядке. Перед тем он сбил 5 Shahed-136, а накануне – 2 вражеских крылатых ракеты.

00:01 Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал, что в области полностью отключены от электроснабжения 7 633 абонента. Энергосистема нестабильна, поэтому возможны аварийные отключения. Чиновник пообещал, что при таких отключениях отсутствие света будет длиться не более 2 часов подряд.