Военная помощь от США, прогресс ВСУ в Херсонской области: хронология 234 дня войны

В Украине 15 октября длится уже 234 день полномасштабной войны. Мы не сдаемся, а продолжаем уверенно противостоять российской агрессии.

О главных событиях, случившихся на фронте и в тылу, читайте в материале 24 канала . Мы собрали все, что вам нужно знать.

Днем раньше День Защитников, угроза новых ракетных ударов: хронология 233 дня войны

05:52 Украинская авиация нанесла 13 ударов по оккупантам на Юге. Защитники поразили позиции противовоздушной обороны, пункты управления и хранения боезапаса. Подтверждена ликвидация 18 оккупантов, уничтожение самоходных гаубиц "Мста-С", 2 РСЗО "Град", 1 орудие 203 калибра "Пион", 4 единицы автобронетехники и 1 склад с боеприпасами в Бериславском районе. Также много поврежденной техники.

02:42 В Минобороны США подтвердили, что действительно получали письмо от компании SpaceX Илона Маска. От подробностей разговора в Пентагоне воздержались, однако заметили, что ищут разные решения проблемы.

01:30 Вашингтон обещает ввести жесткие санкции против всех компаний, физических лиц и стран, которые снабжают боеприпасами или каким-либо образом поддерживают военно-промышленный комплекс России.

01:11 Украинские инженеры возобновили резервное питание ЗАЭС. Станция дважды за неделю временно теряла подключение к высоковольтной линии в результате обстрелов.

00:51 Джо Байден согласовал выделение Украине новой военной помощи на сумму 725 миллионов долларов. Пакет будет включать в себя различные боеприпасы, в том числе в HIMARS и артиллерию, военные автомобили HMMWV, противорадиационные ракеты, противотанковое оружие, медицинские препараты и т.д.

00:48. По данным Пентагона, украинские войска постепенно прогрессируют в южной части Херсона, восстанавливая контроль над большей частью территории, ранее оккупированной Россией. В частности, наши военные уже могут бить стандартной артиллерией и не полагаться только на РСЗО.