Ночная тревога в Украине, стрельба мобилизованных в Белгороде: хронология 235 дня войны

Украинские военные уже 235 дней разрушают планы российских оккупантов о захвате Украины. Наши воины продолжают освобождать новые населенные пункты.

О главных событиях на фронте, в тылу и на международной арене читайте в материале 24 канала. Мы собрали все самое важное за 16 октября.

Что было раньше В Беларусь прибыли оккупанты, обстрел объекта энергетики в Киевской области: главное на 234 день войны

05:29 Российский оппозиционер и политолог Аббас Галлямов рассказал, что в России начинают внезапно умирать военные комиссары или загораться военкоматы. Возможно, это связано с ростом протестных настроений.

02:51 В военной части в Белгороде произошла стрельба. Мобилизованные, которые не хотели ехать в Украину и становиться там "двухсотыми", вдруг взбунтовались.

01:50 В ночь на 16 октября во многих областях Украины объявили о тревоге. Людей призывали немедленно направляться в укрытия гражданской защиты.

00:17 В Беларуси распространили очередную порцию пророссийской пропаганды. В частности, там традиционно по методичкам Путина пугают Европу холодной зимой.

00:12 Врачи спасли 14-летнего Влада из Лимана, которого достали из-под завала дома после российской атаки. Когда мальчик рисовал, на него обвалился потолок. Сейчас ребенок не может самостоятельно есть и ходить: все потому, что многочисленные обломки повредили ему живот и позвоночник. Впереди у мальчика – ряд реконструктивных вмешательств и еще не менее полугода реабилитации.

Достойно внимания – карта боевых действий на фронте от Алексея Арестовича: смотрите видео