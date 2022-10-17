Ночная тревога в Украине, ВСУ уничтожили планы врага на Юге: хронология 236 дня войны

В Украине уже 236 дней идет полномасштабная война. Наши военные не сдаются – они наносят оккупантам потери и гонят их с наших территорий обратно в Россию.

О самых важных событиях на фронте и в тылу, которые случились 17 октября, читайте в материале 24 канала. Мы собрали все, что вам нужно знать.

Что было раньше Обстрел Днепропетровщины, успех ВСУ на Запорожье: хронология 235 дня войны

06:12 В части регионов снова заявили об опасности авиаудара. Сирены воздушной тревоги завыли на Юге и в центральных областях Украины.

04:32 Херсон крайне переполнен мобилизованными из России. Как правило, их перевозят баржами из Голой Пристани – в основном оккупанты используют гражданский транспорт.

03:31 Во многих областях Украины объявили воздушную тревогу. На этот раз покраснели на карте регионы на Юге и Востоке.

00:33 Российские оккупанты запустили дроны-камикадзе по Николаеву. 3 беспилотника Shahed-136 попали в объекты промышленной инфраструктуры. Также попадание в фармацевтический склад. На местах прилетов работают спасатели.

00:18 В Беларуси уже заметны первые шаги к мобилизации, которую Лукашенко называет "собранием" в связи с "террористической угрозой" Беларуси. В страну уже начали прибывать российские авиационные подразделения, работникам МЧС могут выдать оружие. Кроме того, в Беларуси проверяют объекты, которые можно использовать в качестве укрытия.

00:12 Украинские военные всего за 1 час сбили 11 вражеских дронов-камикадзе. 9 Shahed-136 ликвидировали Воздушные силы, а еще по одному нацгвардейцы и терзащитники. Российская авиация так и не долетела до своего места назначения на Юге.

Достойно внимания – Где ВСУ могут продвинуться сейчас: смотрите видео