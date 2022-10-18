Ночная тревога в Украине и неудачные попытки прорыва россиян на Юге: хронология 237 дня войны

Российские оккупанты обстреливают украинские города и пытаются захватить все больше наших территорий. Однако украинские воины сдерживают россиян и наносят ответные удары.

О важнейших событиях на фронте и в тылу, которые произошли 18 октября, читайте в материале 24 канала.

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04:37 Россияне регулярно наносят удары по критической инфраструктуре нашего государства. Украинские власти готовились к этому, поэтому серьезных коллапсов на энергетическом фронте нет.

02:34 Ситуация на Юге остается сложной, но контролируемой. В частности, враждебная диверсионно-разведывательная группа пыталась обойти украинские позиции вблизи Новой Каменки, но получила отпор.

01:42 Международный комитет Красного Креста не приехал на встречу с украинской делегацией на линии разграничения. Они должны были добиться от российской стороны доступа к колонии в Еленовке.

00:12 Пентагон рассматривает возможность финансирования Starlink в Украине. Такие мнения звучат и в Евросоюзе. Тем временем Илон Маск заявил, что "отозвал запрос".

00:06 В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. На Юге сообщили о работе противовоздушной обороны.

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