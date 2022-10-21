В Украине выключают свет, новая угроза из Беларуси: хронология 239 дня войны

Полномасштабная война с Россией длится уже 239 дней. Украина сдерживает нашествие агрессора, а враг обстреливает украинские города ракетами и запускает дроны-камикадзе.

О важнейших событиях на фронте за 20 октября читайте в материале 24 канала. Мы собрали все самое важное, что вам нужно знать за день.

К теме Массовая ракетная атака, в Украине будут выключать свет: хронология 238 дня войны

23:55 В Херсонскую область вечером опять пришел "хлопок". Громкие взрывы услышали в районе Антоновского моста.

22:44 В "Укрэнерго" предупредили, что 21 октября всех украинцев будут ждать временные ограничения энергопотребления.

22:25 Владимир Зеленский в традиционном обращении к украинцам заявил, что принял участие в заседании Европейского Совета. По его словам, тема защиты Украины и нашей энергетической безопасности была в числе главных.

Обращение Владимира Зеленского за 20 октября: смотрите видео

22:18 Оккупант угрожают взорвать Каховскую дамбу. Однако депутат Херсонского облсовета и военный ТРО Сергей Хлань заявил, что Путин не сделает этого, потому что в таком случае Крым останется без воды.

21:57 В США заговорили о новом крупном пакете финансовой помощи для Украины в размере 50 миллиардов долларов. Этой суммы должно будет хватить на весь следующий год.

21:38 Депутат Херсонского облсовета и военный ТрО Сергей Хлань сообщил, что в Херсонской области продолжается эвакуация, а точнее, депортация коллаборантов и людей с правого на левый берег Днепра. Также оккупанты развернули свои "Грады" в сторону областного центра.

21:27 Россия пытается устроить техногенную катастрофу на Юге Украины по "плану Суровикина". В ОП предупредили о провокациях и преступных намерениях России.

21:01 В Сумской ОВА сообщили об обстреле российскими оккупантам территории Середино-Будской общины – около 20 выстрелов из автоматического гранатомета. Обошлось без жертв.

21:00 Украинские нардепы планируют вынести на голосование Верховной Рады постановление о признании Беларуси территорией, временно оккупированной Россией.

20:39 Владимир Зеленский во время обращения в Европейский совет подчеркнул, что оккупанты заминировали дамбу Каховской ГЭС, ее разрушение будет иметь серьезные последствия, в частности, может произойти подтопление 80 населенных пунктов Юга, включая Херсон. Могут пострадать сотни людей.

20:13 Россия грозится расторгнуть зерновое соглашение, если ООН не остановит расследование применения иранских беспилотников Россией в Украине.

19:58 Грузия увеличила товарооборот с Россией на 50%, это произошло за счет увеличения импорта нефтепродуктов.

19:47 На Хмельнитчине возникла критическая ситуация с электроэнергией. Жителей города просят немедленно ограничить потребление. В противном случае – возможны аварийные отключения света.

19:07 Президент отверг обвинения России в причастности Украины к взрыву на Крымском мосту. При этом Зеленский намекнул, что взрыв мог стать следствием внутренних конфликтов в России.

18:31 Владимир Зеленский встретился с президентом Швейцарии Игнацио Кассисом в Киеве.

18:28 Борис Джонсон может возвратиться на кресло премьер-министра Британии. После отставки Лиз Трасс бывший премьер Британии будет баллотироваться на должность лидера правящей Консервативной партии.

18:15 OSINT-аналитик NLwartracker опубликовал спутниковые снимки, показывающие точность ударов ВСУ из HIMARS в Бериславе Херсонской области. Уничтожены одним залпом: полицейский участок, оккупационная администрация и склад с боеприпасами.

17:58 В Генштабе рассказали, что Юг Украины имеет стратегическое значение для Путина: во-первых, это наличие сухопутного коридора в Крым и обеспечение полуострова водой; во-вторых, это плацдарм для захвата соседних областей и выход в Приднестровье.

17:53 Российские оккупанты построили новый гигантский морг в Мариуполе. Советник городского головы города Петр Андрющенко сообщил, что уровень смертности в городе просто бешеный.

16:33 Из-за резкого увеличения уровня потребления электроэнергии еще в трех областях Украины было введено ограничение на потребление. Свет будут отключать в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

16:02 В Генштабе сообщили, что угроза повторного наступления с территории Белоруссии растет. Однако направление наступления может сместиться на Запад белорусско-украинской границы "для перерезания основных логистических артерий поставок вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров".

15:38 Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о решении уйти в отставку. Трасс подала в отставку на второй месяц своего премьерства.

15:35 На аэродроме "Зябровка" под Гомелем увеличилось количество российских военных и военной техники. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки мониторинговых организаций.

15:28 CNN сообщило, что Россия, вероятно, перебросила из Сирии в Украину более тысячи военных, а также систему противовоздушной обороны С-300.

14:51 Российский истребитель выпустил ракету возле британского самолета, патрулировавшего международное воздушное пространство над Черным морем. Инцидент произошел еще 29 сентября, об этом стало известно только сейчас.

14:50 Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие масштабные санкции СНБО против физических и юридических лиц, в том числе российских олигархов и родственников Путина. В список вошли более 3 800 физических и юридических лиц – 2 507 и 1 374 соответственно. Среди них – дочь Путина Екатерина Тихонова.

14:15 Из-за быстрого увеличения уровня потребления электроэнергии в центральных областях Украины "Укрэнерго" ввело новые ограничения в Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

13:43 В России распространяют листовки о том, что якобы "украинские диверсанты" оставляют на улицах заминированные предметы. В ГУР Минобороны считают, что российские спецслужбы могут готовить теракт в своей стране, чтобы затем обвинить в нем Украину.

13:39 Евросоюз рекордно быстро утвердил санкции против Ирана за продажу России дронов-камикадзе. Переговоры продолжались всего 3 дня. Ограничения немедленно вступили в силу.

13:26 Белгород снова посетил "хлопок". Что произошло – российские власти, уже традиционно, не говорят. Потому местные жители просто слушают звуки взрывов и делают собственные догадки.

13:15 В Офисе Президента заявили, что Украина уничтожила почти 50% потенциала России. Итак, членство нашего государства в НАТО однозначно усилит Альянс.

13:04 Джорджа Мелони, которая является кандидатом на пост премьер-министра Италии, заверила, что ее страна всегда будет поддерживать политику Запада по войне в Украине. Такое заявление прозвучало на фоне слов Сильвио Берлускони о том, что в войне виноват Зеленский.

12:47 Херсонский активист Владимир Молчанов рассказал, что кадры с очередями людей, якобы ожидающих "эвакуацию" из города – фейковые. На самом деле это обычная очередь на катера в Голую Пристань и Олешки. Херсонцы вынуждены пользоваться катерами, чтобы туда добраться, потому и стоят в очереди. Российская пропаганда намеренно извратила действительность.

Молчанов отметил, что часть людей действительно хочет покинуть правый берег города, но это преимущественно коллаборанты и сторонники "русского мира".

12:30 Сергей Братчук сообщил, что в результате зернового соглашения с Украиной отправили уже 8 миллионов тонн зерна. Сегодня из порта "Южный" вышли 2 судна с 82 тысячами тонн агропродукции на борту.

12:20 В Офисе Президента рассказали о жертвах российской агрессии за минувшие сутки:

в Запорожской области – 3 погибших, 8 раненых;

Харьковской области – 2 погибших, 5 раненых (среди них работники ГСЧС, подорвавшиеся на мине);

Херсонской области – 1 погибший, 1 раненый;

Черниговской области – 4 раненых;

Донецкой области – 13 погибших, 5 раненых.

11:55 По данным СМИ, итальянский политик и друг Путина Сильвио Берлускони нагло обвинил Владимира Зеленского в войне в Украине. Мол, глава Кремля хотел, чтобы Украиной руководили другие люди. В то же время, он не объяснил, какое отношение могут иметь собственные желания Путина к тому, кто должен руководить суверенным и независимым государством.

11:35 В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу, которая длилась более 1,5 часов. Во время нее все было спокойно, хотя в Беларуси поднимали истребители.

Кроме того, в Минске впервые прокомментировали российские самолеты на своем небе. Там заявили, что авиация государства-агрессора прямо сейчас осуществляет "плановое патрулирование" у границ Беларуси.

10:50 Британская разведка предположила, как россияне будут бежать из Херсона. В ведомстве считают, что оккупанты воспользуются недавно построенной баржей и военными переправами, чтобы отойти на левый берег Днепра. Это единственный вероятный вариант для неприятеля.

09:32 В ISW сообщили, что россияне готовят информационную подоплеку, чтобы объяснить свое отступление в Херсонской области. Они могут прибегнуть к провокациям, в частности – взорвать Каховскую ГЭС. Так враг хочет прикрыть свой уход с правого берега Днепра и задержать продвижение ВСУ.

09:16 Россияне нанесли циничный ракетный удар по специализированной школе в Камышевахе, что в Запорожской области. Информацию о разрушениях и жертвах еще устанавливают.

09:15 В южных областях Украины объявили воздушную тревогу. Во время нее звуки взрывов услышали жители Николаева. Пока неизвестно, что случилось.

08:57 Ночью россияне традиционно атаковали Николаевскую область иранскими дронами. Наши защитники уничтожили 14 Shahed-136.

08:35 ВСУ ликвидировали еще 370 оккупантов. Общие потери врага составляют:

личного состава – 66 650,

танков – 2 567,

боевых бронированных машин – 5 255,

артиллерийских систем – 1 646,

РСЗВ – 372,

средств ПВО – 189,

самолетов – 269,

вертолетов – 243,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 311,

крылатых ракет – 329,

кораблей и катеров – 16,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 005,

специальной техники – 147.

08:32 Ночью россияне обстреливали Криворожский район. Они попали по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры. Известно, что разрушения серьезные.

08:07 Актуальная сводка Генштаба о ситуации на фронте:

ВСУ отразили атаки врага возле Белогоровки Луганской области, а также Бахмута, Бахмутского, Клещиевки, Красногоровки, Новомихайловки, Невельского, Опытного и Марьинки Донецкой области;

в Луганскую область прибыли новые "мобики". Вероятно, они являются заключенными, ведь одновременно с их прибытием в области распространились случаи мародерства;

по предварительным данным, Москва и Тегеран договорились, что в Россию прибудут иранские инструкторы по использованию дронов-камикадзе;

существует высокая вероятность обстрелов гражданского населения Херсонской области.

07:59 Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что вчера россияне убили 1 жителя области и ранили еще 5. Кроме того, правоохранители обнаружили тела 12 гражданских, которых захватчики убили во время оккупации.

07:39 Аналитики ISW считают указ Владимира Путина о "военном положении" на оккупированных территориях Украины "правовым спектаклем". Его цель – легитимизировать действия российских военных и создать основу для будущей незаконной мобилизации и внутренних ограничений.

04:01 В ОК "Юг" отчитались о ситуации на поле боя в своей зоне ответственности:

россияне пытаются отследить состояние и перемещение украинских войск и применяют для этого воздушную разведку. Один беспилотник наши бойцы сбили в Бериславском районе Херсонской области;

штурмовая авиация Воздушных сил ВСУ нанесла 6 ударов по пунктам развертывания вражеских ЗРК "Бук-2М", "ТОР" и "ПАНЦИР", а наши вертолеты Ми-24 и Ми-8 атаковали врага возле Любомировки;

ракетно-артиллерийские подразделения отработали более 440 огневых задач. Оккупационное войско потеряло 43 солдата, 6 танков, 9 единиц автобронетехники, 2 гаубицы 152 калибра, командно-штабную машину и беспилотник-разведчик;

в Бериславском районе ВСУ уничтожили 2 склада боеприпасов.

03:00 В оккупированном Донецке прогремели взрывы. Оккупанты заявили о "прямом попадании в администрацию" Ворошиловского района.

00:38 В Украине начались отключения света. В Киевской области электроснабжение не будет 4 часа. График отключений в Киеве: