24 февраля "никогда" стерли, расстреляли и разбомбили, – Зеленский о словах "никогда снова"

Крылатое выражение "Никогда снова" обычно используется в Украине в День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Как напоминание о том, что страшные события тех времен никогда не должны повториться.

В своем обращении 8 мая президент Украины Владимир Зеленский отметил, что, к сожалению, эти слова являются истиной никогда не для всех.

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Из "никогда снова" осталось только второе слово

В этом году украинцы говорят и слышат слово "никогда" иначе, чем в прошлые годы. Теперь это слово звучит болезненно, жестоко и уже не с восклицательным знаком, а со знаком вопроса.

Вы говорите "никогда снова"? Расскажите об этом Украине. 24 февраля слово "никогда" стерли, расстреляли и разбомбили. Сотнями ракет в 4 утра, которыми разбудили всю Украину. Мы услышали жуткие взрывы, мы услышали снова,

– вспомнил президент первый день полномасштабной войны.

При этом Владимир Зеленский показал разрушенную Бородянку. Он стоял рядом с разбомбленной 9-повиховкой, в которой жили обычные гражданские люди.

Россияне под Харьковом делают все для того, чтобы не дать ВСУ вести контрнаступление и продвинуться в сторону границ.

Оккупанты продолжают блокировать "Азовсталь" и непрестанно штурмуют завод. Там осталась часть гражданских и военные, которым тоже крайне необходима эвакуация.

Вооруженные формирования Приднестровья и подразделения русских войск находятся в полной боевой готовности. Украинская сторона внимательно следит за ситуацией.

Согласно информации оперативного командования "Юг", 7 мая украинские защитники поразили более 120 враждебных целей.

Благодаря "Bayraktar" ВСУ уничтожили российский десантный катер типа "Серна" и ЗРК "Тор" у острова Змеиный. Еще оккупанты остались без 2 катеров "Раптор". Третий "Раптор" серьезно поврежден и вряд ли примет участие в ближайших боях. Там же в эту ночь при попытке высадки российского десанта наши военные сбили вертолет МИ-8.

Между тем, Россия продолжать обстреливать Украину с неба. За минувшие сутки оккупанты выпустили на нас 10 крылатых ракет. Все – по Одесщине. 2 ракеты сбили наши силы ПВО.

7 мая оккупанты обстреляли школу в Белогоровке в Луганской области. Она была последним пристанищем для тех людей, которые не успели эвакуироваться. В общей сложности в помещении находились около 90 гражданских. Из-под обломков удалось спасти 30 человек. Семь из них получили ранения. Также обнаружили тела двоих погибших. По словам Сергея Гайдая, предварительно еще 60 человек, которых еще не нашли, погибли.

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