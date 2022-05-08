Під час свого звернення 8 травня президент України Володимир Зеленський зауважив, що, на жаль, ці слова є істиною ніколи не для всіх.

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З "ніколи знову" залишилось лише друге слово

Цього року українці кажуть та чують слово "ніколи" інакше, ніж минулих років. Тепер це слово звучить болісно, жорстоко і вже не зі знаком оклику, а зі знаком питання.

Ви кажете "ніколи знову"? Розкажіть про це Україні. 24 лютого слово "ніколи" стерли, розстріляли й розбомбили. Сотнями ракет о 4 ранку, якими розбудили всю Україну. Ми почули моторошні вибухи, ми почули знову,

– пригадав президент перший день повномасштабної війни.

При цьому Володимир Зеленський показав зруйновану Бородянку Він стояв поруч розбомбленої 9-повіерхівки, у якій жили звичайні цивільні люди.

Росіяни під Харковом роблять усе для того, щоб не дати ЗСУ вести контрнаступ й просунутись у бік кордонів.

Окупанти продовжують блокувати "Азовсталь" та безперестанку штурмують завод. Там залишилась частина цивільних і військові, яким також вкрай необхідна евакуація.

Збройні формування Придністров'я та підрозділи російських військ перебувають у повній бойовій готовності. Українська сторона пильно стежить за ситуацією.

Згідно з інформацією оперативного командування "Південь", 7 травня українські захисники вразили понад 120 ворожих цілей.

Завдяки "Bayraktar" ЗСУ знищили російський десантний катер типу "Серна" та ЗРК "Тор" біля острова Зміїний. Ще окупанти залишилися без 2 катерів "Раптор". Третій "Раптор" серйозно пошкоджений та навряд чи візьме участь у найближчих боях. Там же цієї ночі при спробі висадки російського десанту наші військові збили вертоліт МІ-8.

Тим часом Росія продовжувати обстрілювати Україну з неба. За минулу добу окупанти випустили на нас 10 крилатих ракет. Усі – по Одещині. 2 ракети збили наші сили ППО.

7 травня окупанти обстріляли школу в Білогорівці на Луганщині. Вона була останнім прихистком для тих людей, які не встигли евакуюватися. Загалом у приміщенні перебували близько 90 цивільних. З-під уламків вдалося врятувати 30 людей. Семеро з них мали поранення. Також знайшли тіла двох загиблих. За словами Сергія Гайдая, попередньо ще 60 людей, яких ще не знайшли, загинули.

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