24 канал благодарит партнеров, которые поддерживают нас в это сложное время

Редакция 24 канала работает в режиме нон-стоп, рассказывая читателям и зрителям о мужественной борьбе украинских защитников с российскими захватчиками. Спасибо всем партнерам, которые в это сложное время поддерживают нас.

Борьба украинского народа продолжается. Редакция 24 канала держит информационный фронт. Нам в этом помогают наши партнеры.

Обратите внимание Благодарим за поддержку 24 канала: наша борьба продолжается, а помощь еще нужна

Спасибо партнерам за поддержку в непростое время

Из-за войны, которую Россия цинично развязала на украинской земле, мы потеряли главный источник доходов – рекламу. Но мы не остались одни. Мы благодарны нашим партнерам, которые помогают нам бороться на информационном фронте. Это такие компании:

Сеть заправок "ОККО", которая, кроме того, начала совместный проект с благотворительным фондом "Вернись живым". В его рамках оказывают помощь волонтерским и общественным организациям, которые осуществляют эвакуацию населения с мест боевых действий и перевозят гуманитарную помощь.



"ОККО" поддерживает украинцев во время войны / Фото "ОККО"

Крупнейшая украинская сеть супермаркетов АТБ, которая уже предоставила украинцам помощь продуктами и товарами первой необходимости на десятки миллионов гривен и продолжает это делать.



Свой вклад в борьбу с российской агрессией делает и АТБ / Фото АТБ

Сеть магазинов "Ева", которая помогает как Вооруженным Силам Украины, так и территориальной обороне, больницам и переселенцам.



Ева помогает ВСУ, теробороне / Фото uprom.info

Первая и крупнейшая онлайн-школа в Украине "Оптима School", которая открыла бесплатный доступ к своим урокам в связи с военным положением из-за российского вторжения в Украину.



Оптима School не осталась в стороне / Фото Оптима School

Рекламно-информационная система MarketGid, которая также делает свой вклад в борьбу с российской агрессией.



Свой вклад в победу делает и MarketGid / Фото MarketGid

Система международных денежных переводов TransferGo, которая отменила плату за переводы денег в Украину.



TransferGo также помогает украинцам / Фото TransferGo

Редакция 24 канала благодарит партнеров, которые помогают нам и в целом делают свой вклад в победу Украины.

Как помочь 24 каналу, чтобы мы продолжали информационную войну

В то же время призываем всех неравнодушных присоединиться к поддержке нашего медиа в информационной войне. Чтобы мы могли и дальше готовить новости на канале, тексты на сайте, сообщения в соцсетях, стримы на ютубе.

Это можно сделать такими способами:

перейдите по ссылке и выберите сумму добровольного взноса; деньги можно перечислить любым удобным вам способом оплаты – Google Pay, Apple Pay, Fondy; поддержать 24 канал можно и с помощью банковского перевода в гривнах, долларах, евро и польских злотых.

Верим в единство украинцев и нашу победу! Вместе мы сила, которую никому не одолеть!