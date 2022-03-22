Боротьба українського народу продовжується. Редакція 24 каналу тримає інформаційний фронт. Нам у цьому допомагають наші партнери.

Зверніть увагу Дякуємо за підтримку 24 каналу: наша боротьба триває, а допомога досі потрібна

Дякуємо партнерам за підтримку у непростий час

Через війну, яку Росія цинічно розв'язала на українській землі, ми втратили головне джерело доходів – рекламу. Та ми не залишилися самі. Ми вдячні нашими партнерам, які допомагають нам боротися на інформаційному фронті. Це такі компанії:

Мережа заправок "ОККО", яка, крім того, започаткувала спільний проєкт із благодійним фондом "Повернись живим". У його межах надають допомогу волонтерським та громадським організаціям, які здійснюють евакуацію населення з місць бойових дій та перевозять гуманітарну допомогу.



"ОККО" підтримує українців у час війни / Фото "ОККО"

Найбільша українська мережа супермаркетів АТБ, яка вже надала українцям допомогу продуктами та товарами першої необхідності на десятки мільйонів гривень та продовжує це робити.



Свій вклад у боротьбу з російською агресією робить і АТБ / Фото АТБ

Мережа магазинів "Єва", яка допомагає як Збройним Силам України, так і територіальній обороні, лікарням та переселенцям.



Єва допомагає ЗСУ, теробороні / Фото uprom.info

Перша та найбільша онлайн-школа в Україні "Оптіма School", яка відкрила безкоштовний доступ до своїх уроків у зв’язку з воєнним станом через російське вторгнення в Україну.



Оптіма School не залишилася осторонь / Фото Оптіма School

Рекламно-інформаційна система MarketGid, яка також робить свій вклад у боротьбу з російською агресією.



Свій вклад у перемогу робить і MarketGid / Фото MarketGid

Система міжнародних грошових переказів TransferGo, яка скасувала плату за перекази грошей в Україну.



TransferGo також допомагає українцям / Фото TransferGo



Редакція 24 каналу дякує партнерам, які допомагають нам і загалом роблять свій вклад у перемогу України.

Як допомогти 24 каналу, аби ми продовжували інформаційну війну

Водночас закликаємо усіх небайдужих долучитися до підтримки нашого медіа в інформаційній війні. Аби ми могли й надалі готувати новини на каналі, тексти на сайті, дописи у соцмережах, стріми на ютубі.

Це можна зробити такими способами:

перейдіть за посиланням та оберіть суму добровільного внеску, гроші можна перерахувати будь-яким зручним вам способом оплати – Google Pay, Apple Pay, Fondy, підтримати 24 канал можна і за допомогою банківського переказу – у гривнях, доларах, євро та польських злотих.

Віримо в єдність українців та нашу перемогу! Разом ми сила, яку нікому не здолати!