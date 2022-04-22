24 канал и медиахолдинг "Люкс" объявили о собственной стратегии продаж рекламы в военное время

24 канал и все брендовые digital-платформы возобновляют реализацию рекламно-коммуникационных инструментов. Теперь у нас будет собственная стратегия продаж в период военного положения.

Из-за войны наш медиахолдинг потерял практически все источники дохода. Об этом заявил генеральный директор ЧАО "Телерадиокомпания Люкс" Роман Андрейко.

Важно Мир должен слышать нас и знать правду: поддержите 24 канал, ведь наши ресурсы исчерпаны

Происходящее на медийном рынке сейчас сложно назвать бизнесом. С первого дня войны наши журналисты 24/7 находятся на передовом информационном фронте, и нам удается его держать. После некоторых колебаний нам пришлось обратиться к нашим зрителям за помощью,

– рассказал Андрейко.

Сейчас украинцы помогают нам держаться на плаву. Однако ресурсы людей ограничены. Поэтому пора обратиться к украинскому бизнесу.

"Наши коммуникационные пакеты – это не просто реклама, это символические "ладошки счастья и силы", которые позволят поддержать команду независимых медиа, их семьи – тех, кто всегда отстаивал интересы Украины", – подчеркнул гендиректор.

Андрейко отметил, что мы всегда работали без "бездонных дотаций" от олигархов и никогда не перекрашивались в зависимости от политических веяний. Кроме того, мы не соглашаемся на государственное финансирование или "компенсацию ущерба". Ведь ВСУ и миллионы переселенцев нуждаются в бюджетных деньгах гораздо больше, чем медиахолдинги.

Мы открыты для всех

Медиахолдинг "Люкс" открыт для сотрудничества со всеми компаниями независимо от альянсов и пакетов.

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Если вы готовы вместе с нами менять Украину к лучшему, хотите побеждать врага на информационном фронте, готовы поддержать независимые медиа и донести свое сообщение активной аудитории – наши двери открыты для вас,

– отметил коммерческий директор холдинга Маркиян Процив.

Достижение медиахолдинга "Люкс"

24 канал за период с 24 февраля 2022 по 23 марта входит в ТОП-5 телеканалов по рейтингу у аудитории 18–54;

сайт 24tv.ua в марте посетило более 18 миллионов уникальных читателей;

охват фейсбук-сообщений 24 канала составляют более 20 миллионов человек, а с публикациями взаимодействовали более 70 миллионов раз;

видео на ютубе 24 канала ежемесячно просматривают более 500 миллионов раз.



Кстати, летом мы получили "золотую кнопку" ютуба. Фото 24 канала

Так что компании или бренды могут приобщиться к сотрудничеству с 24 каналом, сайтами 24tv.ua, zaxid.net, football24.ua, sport24.ua, ютуб-каналами, нашими фейсбук-страницами и радиостанциями.

Мы осознали свою ответственность перед обществом. Далее – очередь за украинским бизнесом и готов ли он осознать свою роль в поддержке независимых медиа.