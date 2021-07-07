24 канал в ютубе завоевал расположение миллиона подписчиков

На аккаунт 24 канала в ютубе подписались уже более миллиона пользователей! Это означает, что вскоре мы получим "золотую кнопку" от этого популярного видеохостинга.

Историческое для 24 канала событие произошло за несколько минут до начала суток 7 июля 2021. Теперь у нас есть миллион подписчиков на ютубе – это знаменательная веха, но далеко не предел.

Напомним 24 канал в лидерах самых популярных медиа Украины

24 канал получит "золотую кнопку" от Youtube

За несколько минут до начала суток 7 июля 2021 на аккаунте 24 канала в ютубе количество подписчиков пересекло отметку в 1 миллион!

Весь коллектив канала и в целом ТРК "Люкс" благодарит всех, кто подписался, а также и всех, кто не подписался – но смотрит, комментирует, ставит лайки. Коротко говоря: всем, кто с нами! Это – наше общее достижение!

К этому мы шли долго. 100 000 подписчиков канал получил аж три с половиной года назад. Алгоритмы ютуба стали строже, и сейчас не дают собирать так много просмотров, как это было раньше.

Однако мы старались – старались прежде всего для вас! – и таки добились.